A- A+

RECIFE Capoeira com a UFPE: projeto é inaugurado nesta sexta-feira (18); saiba como participar O evento é gratuito e faz parte da 16ª Semana do Patrimônio Cultural de Pernambuco

A roda de capoeira e o ofício de mestre têm reconhecimento como patrimônio imaterial do Brasil, da humanidade e de Pernambuco. Pensando nisso, a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), inaugura, nesta sexta-feira (18), o "Capoeira com UFPE", projeto que visa abordar a importância cultural do movimento para o estado.

Para a inauguração, que faz parte da 16ª Semana do Patrimônio Cultural de Pernambuco, a UFPE promoverá o "I Seminário de Salvaguarda da Capoeira: Compartilhando Experiências com o Mestre Paulão Kikongo (RJ)".

O evento será gratuito e aberto para o público. Quem desejar, poderá comparecer ao Anfiteatro Professor José Francisco Ribeiro, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) da universidade, localizada na Cida Universitária, Zona Oeste do Recife. A palestra será feira das 18h às 22h.

Esta primeira edição do seminário contará com a presença de Paulo Henrique Menezes da Silva, mestre de capoeira conhecido como “Paulão Kikongo” e uma das maiores referências da temática no Brasil. O evento será um processo de debate coletivo e humanizado, pautado pela horizontalidade com os saberes e fazeres de detentores culturais da capoeira de Pernambuco, do Brasil e do mundo.

Veja também

crime Justiça britânica condena enfermeira acusada de matar 7 bebês