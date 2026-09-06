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sinistro Capotamento interdita trecho da Avenida Norte, na Zona Norte do Recife Acidente aconteceu na tarde deste domingo (6), nas proximidades do Largo Dom Luiz, no bairro de Vasco da Gama

Um veículo capotou na tarde deste domingo (6), na Avenida Norte, nas proximidades do Largo Dom Luiz, no bairro de Vasco da Gama, na Zona Norte do Recife. O sinistro provocou alterações no trânsito da região.

Segundo a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), os agentes foram acionados por volta das 16h para atender à ocorrência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado.

Durante a tarde, agentes da CTTU permaneceram no local para orientar o trânsito e realizar desvios. A via foi liberada por volta das 18h.

O Largo Dom Luiz fica na divisa entre os bairros de Vasco da Gama e Casa Amarela, em um trecho da Avenida Norte que dá acesso à região do Morro da Conceição.

A reportagem aguarda informações do Samu sobre o atendimento à ocorrência e o possível número de vítimas.

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