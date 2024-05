Capotamentos na PE-15 deixam três pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (13)

A- A+

Dois capotamentos na rodovia estadual PE-15 deixaram três pessoas feridas, em Paulista e Olinda, na manhã desta segunda-feira (13).

Em Paulista, o sinistro aconteceu na Vila Torres Galvão. A vítima, uma mulher 56 anos, foi encaminhada pelo Samu para o Hospital da Restauração (HR), que fica na avenida Governador Agamenon Magalhães, no bairro do Derby, no Recife. Ela passou por exames e já recebeu alta.

A outra ocorrência foi registrada próximo à faculdade Faculdade de Ciências Humanas de Olinda (Facho), em Ouro Preto, Olinda. Uma mulher de 22 anos foi socorrida e levada pelo Samu para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) o bairro da Tabajara, também em Olinda.

A outra vítima foi removida para uma unidade particular.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que foi acionada, através do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), para dois capotamentos de veículos, no início da manhã desta segunda-feira (13), ambos na PE-15.

No primeiro deles, às 6h, o condutor de um Chevrolet Onix teria provocado interdição da pista, até as 8h41. O segundo ocorreu às 7h50 e aconteceu após a colisão entre um Renault Kwid e um Chevrolet Classic. A via também ficou interditada até as 8h20.

Cabo de Santo Agostinho

Um terceiro acionamento para socorro em capotamento foi registrado pelo Samu na BR 101, na manhã desta segunda-feira (13).

O sinistro aconteceu no sentido de quem vem de Charneca para o Cabo de Santo Agostinho, por volta das 08h20. Uma mulher de 19 anos ficou ferida e foi removida para o Hospital Dom Helder Câmara, em Ponte dos Carvalhos, no Cabo.

Veja também

Economia FMI aprova ajuste de Javier Milei e libera US$ 800 milhões para a Argentina