Cápsula da SpaceX chega à ISS para resgatar astronautas isolados no espaço

A cápsula Dragon Endurance, da SpaceX, atracou na Estação Espacial Internacional (ISS) na madrugada deste domingo. A missão, realizada em parceria com a Nasa, tem o objetivo de trazer de volta à Terra dois astronautas que estão "presos" no espaço desde junho de 2024.

O foguete partiu na noite da última sexta-feira, às 20h04. A viagem, que poderia ser mais uma missão rotineira de rotação da tripulação da Estação Espacial Internacional, é responsável por resgatar Suni Williams e Butch Wilmore, a dupla de astronautas que está "presa" no espaço desde junho de 2024.

Butch Wilmore e Suni Williams podem iniciar o retorno para casa a partir de quarta-feira, segundo a Nasa. A nova tripulação entrou por uma pequena escotilha a bordo do laboratório orbital. "É ótimo ver nossos amigos chegando", disse Williams, chamando o momento de um "dia maravilhoso".



Os dois astronautas da Nasa deveriam ter feito uma breve visita à estação espacial, mas a estadia, que está prestes a terminar, foi inesperadamente estendida para mais de nove meses.

Segundo comunicado da Nasa, equipes em solo concluíram inspeções do sistema hidráulico de suporte terrestre usado para fixação do braço que suporta o foguete Falcon 9 e limparam com sucesso uma bolsa de ar que pode ter impedido o lançamento na primeira tentativa, na quarta-feira.

— Estou extremamente orgulhoso de nossos engenheiros de solo da Nasa e da SpaceX e equipes de operações conjuntas por identificarem e resolverem rapidamente esse problema — disse Steve Stich, gerente do Programa de Tripulação Comercial da Nasa.

O que se sabe sobre a missão Crew-10?

A missão foi nomeada Crew-10 porque é a 10ª operação da SpaceX transportando astronautas de e para a Estação Espacial Internacional. A tripulação da Crew-10 inclui quatro astronautas. Anne McClain, da Nasa, é a comandante da Crew-10; Nichole Ayers, também da Nasa, é a piloto; Takuya Onishi é da Jaxa (a agência espacial japonesa), e Kirill Peskov é da Roscosmos (a agência espacial russa).

A dupla será resgatada da estação espacial?

Não exatamente. A espaçonave que trará Williams e Wilmore de volta está acoplada à estação espacial desde setembro do ano passado e poderia ter retornado à Terra a qualquer momento.

Os dois astronautas partiram para a estação espacial em junho de 2024 a bordo da Starliner, uma cápsula construída pela Boeing sob contrato da Nasa. A missão era um voo de teste, mas problemas de propulsão fizeram com que funcionários da Nasa decidissem não utilizar a Starliner para trazer os astronautas de volta.

Em setembro, a Starliner desacoplou da estação espacial, reentrou na atmosfera e pousou no Novo México sem problemas – mas sem nenhum tripulante a bordo. A Nasa, então, precisou encontrar um novo meio de transporte para Williams e Wilmore. A missão Crew-9, que partiu semanas depois do retorno da Starliner, teve dois astronautas removidos da lista para abrir espaço para Williams e Wilmore na cápsula Crew Dragon da SpaceX.

A Crew-9 poderia ter trazido Williams e Wilmore de volta a qualquer momento depois disso, mas isso teria deixado a estação espacial com poucos tripulantes, prejudicando experimentos científicos, operações e manutenção.

A Nasa e a SpaceX poderiam ter acelerado o lançamento da Crew-10 para antecipar o retorno dos astronautas, mas a Nasa decidiu que era melhor mantê-los na equipe da estação espacial e seguir o cronograma original.

