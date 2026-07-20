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SOBREVIVÊNCIA Cápsula de sobrevivência promete proteção contra tsunamis, terremotos, tiros e explosões Abrigos futuristas da empresa francesa Momentum Technologies têm versões flutuante, antissísmica e resistente a ameaças balísticas, com preços que podem chegar a cerca de £ 35 mil

Projetadas para funcionar como abrigos móveis em cenários extremos, novas cápsulas de sobrevivência desenvolvidas por uma empresa francesa prometem proteger seus ocupantes de ameaças que vão de tsunamis, enchentes e terremotos a tiros, estilhaços e explosões.

Batizados de "Lifepods" (cápsulas de vida, na tradução em português), os módulos acomodam até quatro pessoas, podem ser transportados por caminhões ou helicópteros e custam entre £ 25.404 e £ 34.904 (cerca de R$ 190 mil a R$ 260 mil, em conversão direta).

Desenvolvidas pela empresa francesa Momentum Technologies, as cápsulas são construídas com aços técnicos de alta resistência e foram projetadas para serem totalmente móveis. Segundo a empresa, a proposta é oferecer uma alternativa aos abrigos convencionais, normalmente fixos e voltados para apenas um tipo de ameaça.

"Ao contrário das infraestruturas tradicionais de proteção, geralmente fixas e especializadas em um único risco, as cápsulas Lifepods foram projetadas para serem móveis, transportáveis, industrializáveis, rapidamente implantáveis e adaptáveis a diferentes contextos operacionais", afirmou a companhia em seu site.

Ainda de acordo com a empresa, as estruturas podem ser transportadas em contêineres, por helicópteros, empilhadas e instaladas em áreas urbanas, complexos industriais ou regiões remotas.





A linha é composta por três modelos — W01, B01 e Q01 —, cada um desenvolvido para enfrentar um tipo específico de desastre.

Modelo flutua durante tsunamis e enchentes

Segundo a empresa, a W01 foi projetada para proteger de duas a quatro pessoas durante eventos climáticos extremos, como tsunamis, enxurradas, inundações costeiras e rompimentos de barragens e diques.

Fabricada com alumínio naval 5083, a cápsula conta com sistema de flutuação, lastro integrado e equipamentos internos para servir como abrigo temporário.

Segundo a Momentum Technologies, o equipamento foi desenvolvido para permanecer flutuando, suportar o impacto de destroços e manter seus ocupantes protegidos até a chegada do resgate.

A empresa afirma que os testes realizados até agora foram "muito encorajadores", embora ainda não tenha divulgado uma previsão para o início das vendas. O preço estimado varia entre € 35 mil e € 40 mil.

Abrigo contra tiros e ataques armados

Voltada para cenários de violência, a B01 acomoda uma ou duas pessoas e foi desenvolvida para resistir a ameaças balísticas, estilhaços, ataques armados e ambientes considerados hostis.

Segundo a empresa, o modelo é destinado a instalações sensíveis, infraestruturas críticas, forças de segurança, indústrias e organizações que precisem de uma solução compacta e de rápida utilização.

A cápsula pode ser fechada e travada em poucos segundos, permitindo que seus ocupantes busquem abrigo rapidamente durante uma emergência.

A B01 está atualmente em fase de industrialização, com as validações finais previstas para este mês. O preço informado é de € 29 mil.

Estrutura resiste a terremotos e desabamentos

O terceiro modelo, chamado Q01, foi desenvolvido para suportar terremotos, colapsos estruturais e outros acidentes provocados pela instabilidade de edificações.

Com capacidade para duas ou três pessoas, a cápsula foi concebida para aumentar as chances de sobrevivência quando a evacuação imediata de um prédio já não é mais possível.

Segundo a Momentum Technologies, o equipamento é voltado principalmente para regiões com elevado risco sísmico ou sujeitas a desabamentos repentinos. O preço ainda não foi divulgado.



Empresa quer acelerar produção

As cápsulas foram apresentadas durante a VivaTech, feira de tecnologia realizada em Paris. No evento, o fundador da Momentum Technologies, Cedric Choffat, afirmou que a empresa pretende acelerar a industrialização e a comercialização dos equipamentos.

— O mercado está confirmando o interesse estratégico por nossas soluções de resiliência de nova geração — afirmou.

Segundo Choffat, a prioridade agora é ampliar a produção, obter certificações e transformar a visibilidade internacional do projeto em implantações comerciais.

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