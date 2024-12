Captagon: autoridades sírias anunciam que incineraram um milhão de comprimidos

A- A+

As novas autoridades sírias incineraram uma grande quantidade de drogas, nesta quarta-feira (25), em Damasco, incluindo um milhão de comprimidos de captagon, uma anfetamina produzida em escala industrial durante o regime do presidente deposto Bashar al Assad, anunciaram duas fontes das forças de segurança.

No pátio do que era a sede da força de segurança do antigo regime, as novas autoridades incineraram maconha, caixas de Tramadol - um analgésico opioide - e quase 50 sacos de comprimidos de captagon, observou um repórter cinematográfico da AFP.

"Encontramos uma grande quantidade de captagon, quase um milhão de comprimidos", informou um agente que pediu para ser identificado apenas por seu primeiro nome, Osama, e que usava um capuz e o uniforme cáqui da "administração de segurança pública".

Sob o regime do presidente deposto Assad, derrubado por uma coalizão de grupos rebeldes em 8 de dezembro, o país produziu captagon, uma anfetamina com um efeito estimulante, em larga escala.

A atividade, que cresceu durante a guerra civil iniciada em 2011, transformou a Síria em um narco-Estado, cuja produção inundou os mercados do Oriente Médio, como o Iraque e os países do Golfo, começando pela Arábia Saudita.

Washington impôs várias sanções a funcionários de alto escalão sírios, por suspeitar de vínculos com o narcotráfico.



"Proteger a sociedade síria"

Nos últimos dias, as novas autoridades, lideradas pelo movimento islamista Hayat Tahrir al Sham (HTS), encontraram centenas de sacos de comprimidos de captagon em hangares e bases militares.

Em várias ocasiões, os combatentes do HTS incineraram a droga.

A operação desta quarta-feira aconteceu no bairro de Kafar Suse, onde ficava a sede do aparelho de segurança do regime de Assad.

"As forças de segurança do novo governo sírio descobriram um depósito de entorpecentes durante as inspeções no local", disse outra fonte das forças, que se identificou apenas com o nome Hamza.

A destruição de depósitos de "bebidas alcoólicas, maconha, comprimidos de captagon e pacotes de haxixe" é efetuada para "proteger a sociedade síria e cortar as rotas de contrabando exploradas pelas empresas da família Assad", acrescentou o agente.

"Não é a primeira iniciativa do tipo. Os serviços de segurança já encontraram outros depósitos (...) ou locais de fabricação de drogas, e os destruíram", acrescentou.

Uma investigação da AFP em vários países demonstrou como o captagon transformou a Síria em um narco-Estado com um negócio ilegal avaliado em mais de 10 bilhões de dólares.

O conflito na Síria, iniciado em 2011 com a repressão brutal das manifestações pró-democracia, causou mais de 500.000 de mortes e forçou o deslocamento de milhões de pessoas.

