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MEIO AMBIENTE Mergulhadores capturam 138 peixes-leão em Fernando de Noronha; espécie é considerada invasora Espécie invasora ameaça os peixes nativos; em outra operação, mergulhadores capturaram 312 animais na região do porto

Mergulhadores capturaram 138 peixes-leão (Pterois volitans) durante uma operação de manejo no arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco, na quarta-feira (28).

A presença da espécie invasora preocupa pesquisadores pelo risco à biodiversidade marinha e ao equilíbrio do ecossistema local.

A captura foi realizada por profissionais da operadora de mergulho Sea Paradise, com aprovação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), na região conhecida como Cabeço 47, entre o Porto de Santo Antônio e a Praia da Conceição, a 47 metros de profundidade.

Captura

A captura de 138 peixes-leão faz parte de uma operação de rotina realizada há seis anos em Fernando de Noronha.

Segundo o coordenador do manejo, Fernando Rodrigues, o trabalho começou em 2020, quando foi registrado o primeiro animal da espécie capturado no arquipélago.

A equipe estava fazendo uma nova varredura em pontos que já integram o roteiro de manejo, na tentativa de controlar a presença da espécie invasora. O local da captura mais recente, conhecido como Cabeço 47, é um dos pontos onde costuma ocorrer grande concentração de peixes-leão.

"A gente sabia que ia ter bastante peixe lá, só não imaginava que ia ter tantos. Antes, a gente saía e fazia captura de 30, 40 peixes, e já era uma coisa fora do comum. Agora, não é incomum pegar menos de 100", explicou Rodrigues.

O coordenador também relatou que, há cerca de 15 dias, uma operação na região do porto, onde ficam as poitas (objeto pesado como um bloco de concreto ou pedra colocado no fundo da água para funcionar como uma âncora fixa para pequenas embarcações), resultou na captura de 312 peixes-leão.

Segundo ele, o aumento das capturas está relacionado tanto à maior eficiência das equipes quanto à rápida reprodução da espécie.

"Apesar de a gente também estar aumentando a eficiência na captura, eles estão se reproduzindo muito rápido. Se a gente diminuir o esforço, eles vão tomar conta, vão dominar de vez", alertou.

Rodrigues defende a continuidade das ações de manejo para evitar que a espécie avance ainda mais e provoque danos ao meio ambiente.

"É necessário manter o esforço de captura dessa espécie, porque ela pode prejudicar duramente o meio ambiente", afirmou.

Ameaça à biodiversidade

O primeiro registro oficial de peixe-leão em Fernando de Noronha ocorreu em dezembro de 2020.

Desde então, a espécie tem mobilizado pesquisadores, instituições ambientais e equipes de mergulho em ações de monitoramento e controle.

Originário da região do Indo-Pacífico, o peixe-leão é considerado uma ameaça à biodiversidade marinha por se alimentar de diferentes espécies nativas.

Em áreas onde não encontra predadores naturais em quantidade suficiente, pode se proliferar e alterar o equilíbrio das cadeias alimentares.

Um único peixe-leão pode consumir até 20 peixes em 30 minutos, segundo as informações divulgadas sobre a espécie. Sua presença representa um risco para as populações de peixes nativos e pode provocar desequilíbrios no ecossistema marinho.

As operações de captura buscam reduzir os impactos da espécie invasora e proteger a biodiversidade de Fernando de Noronha.

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