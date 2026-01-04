Dom, 04 de Janeiro

Mundo

Captura de Maduro 'é um passo importante, mas não suficiente', diz opositor González Urrutia

González teve o apoio dos Estados Unidos na última eleição

O líder da oposição venezuelana Edmundo Gonzalez Urrutia.O líder da oposição venezuelana Edmundo Gonzalez Urrutia. - Foto: Mandel Ngan / AFP

O opositor venezuelano Edmundo González Urrutia afirmou neste domingo (4) que a captura de Nicolás Maduro "é um passo importante" rumo à normalização do país, "mas não suficiente", em um apelo para que seja respeitada a vitória que ele reivindica nas eleições presidenciais de 2024.

"Este momento constitui um passo importante, mas não suficiente", disse em uma mensagem no Instagram, a partir do exílio. A "normalização" do país será possível quando "todos os venezuelanos privados de liberdade por razões políticas forem libertados" e quando for respeitada "a vontade majoritária expressa pelo povo" nas eleições de 28 de julho, que ele insiste que Maduro fraudou.

