Cara de Sapato compartilha máquina após depilar a virilha e fazer a barba; médicos mostram os riscos

Quarta-feira é dia de festa dentro do BBB 23. Os participantes geralmente recebem algumas regalias para se preparar para a folia. Como por exemplo, uma máquina de cortar cabelo para mudar o visual. O lutador Cara de Sapato, porém, depois que alguns brothers cortaram suas madeixas, resolveu usá-lo para outras tarefas: depilar sua região íntima e logo depois passou a mesma máquina no rosto para aparar a sobrancelha. Em seguida, Ricardo usou a mesma máquina para depilar sua lombar.

Especialista ouvido pelo Globo afirma que o ato, além de ser anti-higiênico, pode trazer graves riscos para a saúde das pessoas que compartilham o objeto como infecções bacterianas e fúngicas.

— Existem parasitas no cabelo como o piolho e o chato nas regiões íntimas, que por mais que seja dificil ser transmitido por vias que não seja sexuais, podem estar em pentes, escovas e máquinas de cortar cabelo. Além disso, tem a flora bacteriana de cada região. A da virilha, é diferente do rosto, por exemplo, que é diferente da região de outra pessoa. Usar a mesma máquina em diferentes regiões do corpo e compartilhar com outras pessoas pode fazer com que essa bacteria migre de região e cause uma infecção, uma foliculite, entre outras doenças — afirma Patricia Ormiga, dermatologista membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio de Janeiro.

A questão é diferente, e ainda mais arriscado, se o objeto usado para tirar pelos for uma lâmina, pois há um aumento de chances de ter cortes na pele e sangramento. O compartilhamento desse material com outras pessoas pode causar doenças mais graves, como hepatites.

— O uso dessas máquinas de cortar pelos não deve ser compartilhado. Sempre há riscos de algum trauma, corte com sangue, podendo gerar alguma infecção ou contaminação de doenças. É indicado apenas o uso pessoal desses aparelhos”, diz Violeta Tortelly, diretora da Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio de Janeiro.

As especialistas afirmam que após o uso, e caso seja compartilhado, é necessário fazer uma limpeza especifica do produto utilizando substâncias especificas para a higiene e esterilização do material. Entre eles o álcool 70 e o álcool isopropílico, para evitar ressecar a parte plástica e danificar a máquina.

—Também é necessário fazer uma limpeza corporal antes e depois do uso. Passar um sabonete antibacteriano na região que vai ser aparada ou depilada, secar bem e depois realizar a pratica. Depois de retirar os pelos deve-se lavar a região novamente com sabonete para diminuir a flora bacteriana no local, diminuir as chances de infecção e não transferir essas bacterias para o produto que vai aparar ou cortar os pelos — diz Ormiga.

