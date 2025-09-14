Dom, 14 de Setembro

América do Sul

Caracas diz que EUA "triplicou" voos de aviões espiões "contra" Venezuela

Ministro da Defesa do país sul-americano disse que agora o país da América do Norte posiciona navios de guerra no Caribe

Ministro da Venezuela, Vladimir Padrino López disse que EUA triplicou voos de aviões espiões

O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmou neste domingo (14) que os Estados Unidos triplicaram em agosto o envio de aviões espiões "contra" a Venezuela, além de posicionar navios de guerra no Caribe, o que Caracas considera uma ameaça.

"Agora passaram de um padrão diurno para fazê-lo à noite e de madrugada e triplicaram em agosto as operações de inteligência e exploração contra a Venezuela", disse Padrino ao apresentar um balanço de um treinamento militar no sábado para ensinar civis a disparar.

Por exemplo, Padrino disse que na noite de sábado detectaram aviões-tanque que fornecem combustível às aeronaves espiãs RC-135.

Esses aviões são "projetados para coletar e processar informação em tempo real, até 200 milhas, ou seja, seu alcance chega ao território venezuelano", acrescentou.

"Outro avião que passa também com muita frequência (...) sobre o Caribe perto das costas venezuelanas é o E-3 Sentry AWACS", apontou.

Na véspera, Caracas denunciou que militares americanos retiveram por oito horas um barco pesqueiro que navegava em águas do Caribe venezuelano.

"Sabemos a mobilização que têm no mar do Caribe com toda a intenção de semear uma guerra no Caribe, uma guerra que não queremos os venezuelanos, não querem os povos do Caribe", afirmou Padrino López.

Os Estados Unidos justificam a presença de navios militares no Caribe sob o argumento do combate ao tráfico de drogas.

