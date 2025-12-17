Caravana de Natal da Coca-Cola passa por Olinda, Cabo, Jaboatão e Recife; confira datas e rotas
Passagem por Pernambuco encerra ação no Nordeste este ano
Para celebrar a chegada do período natalino, a Caravana de Natal da Solar Coca-Cola encerra a sua passagem no Nordeste em quatro cidades de Pernambuco. Entre sexta-feira (19) e domingo (21), Olinda, Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes e o Recife recebem a ação.
O desfile, com Papai Noel e Mamãe Noel como protagonistas, integra a campanha de Natal da empresa, que traz, este ano, o tema "Pegue uma Coca-Cola e Viva o Natal".
Quatro caminhões iluminados seguirão o trajeto da caravana, passando por pontos estratégicos das cidades, garantindo que toda a comunidade próxima tenha a oportunidade de acompanhar a passagem.
"As caravanas iluminadas traduzem esse espírito de proximidade e celebração, levando encanto, alegria e experiências marcantes às comunidades por onde passam”, diz a gerente de Marketing de Refrigerantes da Solar Coca-Cola, Patrícia Ávila.
No Nordeste, os caminhões iluminados que transportaram o Papai Noel e a Mamãe Noel percorreram os nove estados, passando por mais de 30 cidades com apresentações em capitais, municípios do interior e regiões metropolitanas.
Em Pernambuco, a caravana passou anteriormente por Aliança, Caruaru, Garanhuns, Petrolina e Serra Talhada.
Ao longo de três meses de estrada e centenas de quilômetros percorridos, a caravana levou a magia do Natal às comunidades de toda a região, transformando ruas e praças em momentos de celebração para famílias de todas as idades.
A caravana parte sempre às 18h, com trajeto em velocidade reduzida e paradas estratégicas. O tempo total do percurso pode variar de acordo com o trânsito e as condições locais.
As atrações serão os grandes caminhões iluminados com Papai Noel e Mamãe Noel.
A rota e o trajeto completo podem ser acompanhados ao vivo pelo site Natal Coca-Cola.
Confira as datas
19/12 - Olinda
Saída: a partir das 18h do Mix Mateus, em Casa Caiada
Percurso: Mix Mateus - Casa Caiada / Shopping Patteo Olinda / Praça Igreja do Carmo-Biblioteca / Assaí Atacadista - Av. Gonçalves de Medeiros / Shopping Plaza / Praça Casa Forte - Av. Dezessete de Agosto / Praça Açude de Apipucos
20/12 - Cabo de Santo Agostinho e Jaboatão dos Guararapes
Saída: a partir das 18h do Parque do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho
Percurso: Parque do Paiva / Empório no Paiva / Betos Bar - Av. Bernardo Vieira de Melo / Dona Lindu - Av. Boa Viagem / Mix Mateus - Av. Arnaldo Carneiro Leão / Seu Tito Praia
21/12 - Recife
Saída: a partir das 18h do Marco Zero
Percurso: Marco Zero / Palácio do Campo das Princesas / Assaí Atacadista (Imbiribeira) / Monte dos Guararapes
O horário de saída é uma referência, pois o tempo do percurso até cada ponto pode variar.