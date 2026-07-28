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Pernambuco Com participação do padre Júlio Lancelloti, Caravana da Democracia mobiliza debates em Pernambuco Programação começa na sexta-feira (31) e segue até o domingo (2) em diferentes cidades do estado

Com o tema “Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça: fé, democracia e esperança no Semiárido”, a primeira edição da Caravana da Democracia reunirá diferentes expressões da fé católica em uma mobilização que parte do Recife na próxima sexta-feira (31) com destino a Afogados da Ingazeira, no Sertão do Pajeú.

A mobilização, que terá ainda uma parada em Pesqueira, no Agreste do estado, contará com a participação das Cáritas Diocesanas de Pesqueira, Afogados da Ingazeira e Garanhuns, além da Cáritas Arquidiocesana de Olinda e Recife.

Também participa do evento o padre Júlio Lancelotti, vigário episcopal para a Pastoral do Povo da Rua da Arquidiocese de São Paulo, reconhecido nacionalmente por sua atuação junto a pessoas em situação de rua, dependentes químicos, pessoas privadas de liberdade e outras populações em situação de vulnerabilidade.

Estarão presentes ainda representantes de pastorais, movimentos e organizações da sociedade civil, entre elas o Grupo Fé e Política e a Diaconia, além de outras iniciativas e articulações comprometidas com a defesa da democracia, dos direitos humanos e da justiça social.

A Caravana se soma a outras vozes religiosas, que têm sido alvo de hostilidades por defenderem a justiça social, a democracia e os direitos humanos, reafirmando que a fé não pode ser utilizada para alimentar o ódio, a intolerância e a violência política.

O bispo da Diocese de Afogados da Ingazeira, dom Limacêdo Antônio da Silva, uma das principais vozes da mobilização, tornou-se uma das principais referências da defesa da democracia e da justiça social no Sertão do estado.

Nos últimos meses, o religioso foi alvo de ataques e discursos de ódio nas redes sociais após se posicionar publicamente em defesa dos trabalhadores, contra a jornada de trabalho 6x1 e contra a anistia para os condenados por atentar contra a democracia do Brasil em 8 de janeiro de 2023.

Para a organização do evento, o lema “Com dom Limacêdo, na defesa da democracia!”, reafirma a importância da "participação popular, da defesa dos direitos humanos e da democracia, ao mesmo tempo em que denuncia o avanço dos discursos de ódio, da intolerância e das perseguições contra pessoas e lideranças religiosas que se posicionam publicamente em defesa da justiça social e dos direitos fundamentais".

Caravana da Democracia

A mobilização terá início no Recife na sexta-feira (31), quando cerca de 50 participantes se concentrarão na Igreja das Fronteiras, no bairro da Boa Vista, no Centro da capital pernambucana. No local, que foi morada de dom Helder Camara, os participantes receberão a benção inicial.

Após a bênção, a caravana seguirá para Pesqueira, no Agreste do estado. No município, haverá uma parada para almoço e uma roda de diálogo com a participação da comunidade local, do bispo da Diocese de Pesqueira, dom José Luiz Ferreira Salles, e das Cáritas Diocesana de Pesqueira e Garanhuns.

Em seguida, o grupo seguirá para Afogados da Ingazeira, com chegada prevista para o início da noite. A programação contará com a participação da Cáritas Diocesana de Afogados da Ingazeira, que se integra à mobilização junto a pastorais, comunidades e organizações locais.

Programação

No sábado (1º), a programação começa com uma caminhada pela feira livre e celebração eucarística. À tarde, a partir das 15h, será realizado um grande encontro público em frente ao Cine Pajeú, com roda de diálogo, momentos de espiritualidade e apresentações culturais. À noite, os participantes seguirão em caminhada até a Catedral do Senhor Bom Jesus dos Remédios.



No domingo (2), a programação terá início com a celebração da missa na Catedral de Afogados da Ingazeira. Em seguida, a caravana seguirá para Serra Talhada, onde serão realizadas visitas ao presídio e ao Abrigo Ana Ribeiro. À noite, haverá celebração eucarística na Concatedral Nossa Senhora da Penha.

“Em tempos marcados pela intolerância, pela violência simbólica e pela disseminação de discursos de ódio, reafirmamos a importância do diálogo, do respeito às diferenças e da defesa incondicional da democracia e dos direitos fundamentais. A Caravana da Democracia é um chamado para que a fé, a esperança e a justiça caminhem juntas na defesa da vida e da dignidade humana”, afirma a secretária regional da Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2, Neilda Pereira.

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