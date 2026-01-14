A- A+

Região Metropolitana Caravana das Juventudes: Camaragibe recebe ação com serviços gratuitos nesta sexta (16) A ação promovida pela SCJ-PE reúne emissão de documentos, oficinas educativas e orientação sobre programas estaduais e municipais nesta sexta-feira (16)

Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, recebe a Caravana das Juventudes nesta sexta-feira (16). A iniciativa oferta gratuitamente serviços essenciais voltados principalmente à população jovem, promovendo acesso facilitado a direitos básicos, informações e oportunidades.

Realizada pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria da Criança e da Juventude (SCJ-PE), a ação itinerante acontece das 8h às 12h.

O evento, que será sediado na Escola Municipal Imaculada Conceição, localizada em Bairro Novo, integra uma série de iniciativas da SCJ-PE em diferentes regiões do estado e foca em facilitar a vida dos jovens pernambucanos ao descentralizar serviços públicos e aproximar programas estaduais da população.

Caravana das Juventudes

Entre os atendimentos disponíveis estão a emissão de documentos, como carteiras de identidade (RG) e segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito, cadastro e orientação para o ID Jovem, atualização do CadÚnico e do Bolsa Família, além de oficinas educativas e de qualificação, como ações de reciclagem e oficinas voltadas a fazedores de cultura.

A programação também inclui orientações do Procon e da Sala do Empreendedor, atividades recreativas, serviços de saúde, como vacinação, aferição de pressão arterial e teste de glicose, orientações para mulheres, com divulgação de serviços e atuação da Brigada Maria da Penha, além de ações educativas do Detran e atendimento de programas como o Mamãe Coruja.

A secretária da pasta, Yanne Teles, ressaltou a importância da iniciativa para ampliar a presença do Estado junto às juventudes:

“A Caravana das Juventudes é uma estratégia técnica para ampliar o alcance das políticas públicas estaduais. Ao levar serviços integrados e informação qualificada diretamente às comunidades, criamos canais efetivos de inclusão social, fortalecendo a capacidade de jovens acessarem direitos, qualificação e programas que podem transformar trajetórias de vida”, afirmou a gestora.

Veja também