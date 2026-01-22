A- A+

SERVIÇO Caravana das Juventudes da SCJ-PE chega a Vertentes com serviços gratuitos para a população Ação do governo de Pernambuco aproxima políticas públicas das juventudes e da comunidade local

Com o objetivo de ampliar o acesso das juventudes a serviços públicos e informações essenciais, o governo de Pernambuco, por meio da Secretaria da Criança e da Juventude (SCJ-PE), leva a edição da Caravana das Juventudes, nesta sexta-feira (23), ao município de Vertentes, no Agreste do estado.

A ação itinerante, que também traz a oferta de diversos serviços gratuitos à população, ocorre na Escola Municipal José Acácio Pessôa, das 8h às 12h.

Entre os serviços, estão:

emissão de RG e de outras certidões;

atendimentos do Detran;

orientação e acolhimento da Secretaria da Mulher (Secmulher);

oficinas promovidas pela Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha (Semas);

oficinas do Programa Atitude; orientações do programa Mães de Pernambuco;

emissão do ID Jovem e inscrição no CadÚnico;

dentre outros atendimentos voltados à cidadania;

proteção social;

acesso a políticas públicas.

O secretário da Criança e da Juventude em exercício, Luís Alberto, destaca que a ação reforça o compromisso do governo de Pernambuco com a ampliação do acesso às políticas públicas nos municípios.

“A Caravana é uma iniciativa construída de forma integrada, que reúne diferentes serviços do Estado para atender às demandas reais da população. Ao levar serviços de cidadania diretamente aos territórios, garantimos mais dignidade, fortalecemos o acesso à direitos e criamos caminhos para que jovens e famílias tenham suas demandas atendidas de forma mais ágil e direcionada”, afirma.

A atividade, que faz parte da agenda de ações itinerantes da SCJ-PE, percorre diferentes regiões do estado com o intuito de descentralizar serviços públicos e aproximar as políticas governamentais da população.

A proposta é fortalecer vínculos com a comunidade local e ampliar o conhecimento da população sobre programas e iniciativas disponíveis no estado.

O alcance da Caravana tem se refletido em resultados expressivos: na edição mais recente, realizada no município de Camaragibe, foram contabilizados mais de 800 atendimentos, evidenciando a efetividade da ação e a demanda da população por serviços concentrados e acessíveis.

Serviço - Caravana das Juventudes da SCJ-PE em Vertentes

Local: Escola Municipal José Acácio Pessoa

Endereço: Avenida Coronel Braz Bezerra, nº 134 – Vertentes/PE

Quando: Sexta-feira, 23 de janeiro

Horário: 8h às 12h

