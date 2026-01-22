Qui, 22 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta22/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SERVIÇO

Caravana das Juventudes da SCJ-PE chega a Vertentes com serviços gratuitos para a população

Ação do governo de Pernambuco aproxima políticas públicas das juventudes e da comunidade local

Reportar Erro
Iniciativa faz parte da agenda de ações itinerantes da SCJ-PE, que abrange diversas regiões do estadoIniciativa faz parte da agenda de ações itinerantes da SCJ-PE, que abrange diversas regiões do estado - Foto: Surama Negromonte / SCJ-PE

Com o objetivo de ampliar o acesso das juventudes a serviços públicos e informações essenciais, o governo de Pernambuco, por meio da Secretaria da Criança e da Juventude (SCJ-PE), leva a edição da Caravana das Juventudes, nesta sexta-feira (23),  ao município de Vertentes, no Agreste do estado.

A ação itinerante, que também traz a oferta de diversos serviços gratuitos à população, ocorre na Escola Municipal José Acácio Pessôa, das 8h às 12h.

Leia também

• Governos de Pernambuco e Bahia comemoram juntos indicações de "O Agente Secreto" ao Oscar

• Grande Recife monta operação especial de ônibus para Jaguar x Náutico, na Arena de Pernambuco

• As perdas e o respiro do Partido Liberal em Pernambuco

Entre os serviços, estão:

O secretário da Criança e da Juventude em exercício, Luís Alberto, destaca que a ação reforça o compromisso do governo de Pernambuco com a ampliação do acesso às políticas públicas nos municípios.

“A Caravana é uma iniciativa construída de forma integrada, que reúne diferentes serviços do Estado para atender às demandas reais da população. Ao levar serviços de cidadania diretamente aos territórios, garantimos mais dignidade, fortalecemos o acesso à direitos e criamos caminhos para que jovens e famílias tenham suas demandas atendidas de forma mais ágil e direcionada”, afirma.

A atividade, que faz parte da agenda de ações itinerantes da SCJ-PE, percorre diferentes regiões do estado com o intuito de descentralizar serviços públicos e aproximar as políticas governamentais da população.

A proposta é fortalecer vínculos com a comunidade local e ampliar o conhecimento da população sobre programas e iniciativas disponíveis no estadoA proposta é fortalecer vínculos com a comunidade local e ampliar o conhecimento da população sobre programas e iniciativas disponíveis no estado. Foto: Surama Negromonte / SCJ-PE

A proposta é fortalecer vínculos com a comunidade local e ampliar o conhecimento da população sobre programas e iniciativas disponíveis no estado.

O alcance da Caravana tem se refletido em resultados expressivos: na edição mais recente, realizada no município de Camaragibe, foram contabilizados mais de 800 atendimentos, evidenciando a efetividade da ação e a demanda da população por serviços concentrados e acessíveis.

Serviço - Caravana das Juventudes da SCJ-PE em Vertentes
Local: Escola Municipal José Acácio Pessoa
Endereço: Avenida Coronel Braz Bezerra, nº 134  Vertentes/PE
Quando: Sexta-feira, 23 de janeiro
Horário: 8h às 12h

Reportar Erro

Veja também

Newsletter