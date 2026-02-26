A- A+

OPORTUNIDADE Caravana das Juventudes do Governo do Estado chega a Paulista nesta sexta-feira (27) Entre os serviços oferecidos estão emissão de RG e outras certidões, ID Jovem, inscrições e atualização no CadÚnico, atendimento do Detran, e orientações e atendimentos da Secretaria da Mulher

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria da Criança e da Juventude de Pernambuco (SCJ-PE), realiza, nesta sexta-feira (27), a Caravana das Juventudes, das 8h às 12h, no município de Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Em parceria com a Prefeitura de Paulista, a ação é realizada na Escola Municipal Maria José Barbosa, localizada no Janga, e oferece gratuitamente diversos atendimentos à população, especialmente ao público jovem, uma forma de promover aos munícipes o acesso a direitos básicos, informações e oportunidades.



Entre os serviços oferecidos estão emissão de RG; emissão de certidão; emissão do ID Jovem; inscrição e atualização no CadÚnico; atendimento do Detran; orientação e acolhimento da Secretaria da Mulher; oficinas promovidas pela Secretaria de Meio Ambiente; oficinas do Programa Atitude; além do cadastramento e de orientações quanto ao Programa Mães de Pernambuco.

A secretária da Criança e da Juventude de Pernambuco, Yanne Teles, ressalta a importância da ação para aproximar o Estado da população.

"A Caravana é uma estratégia fundamental para garantir que os serviços cheguem a quem mais precisa. Estamos falando de acesso à documentação básica, inclusão em programas sociais e orientação cidadã. A nossa governadora Raquel Lyra tem trabalhado para assegurar direitos que promovam mais qualidade de vida às famílias pernambucanas", destacou.

A Caravana será aberta ao público e o atendimento será realizado por ordem de chegada, das 8h às 12h. Foto: Ascom SCJ-PE / Surama Negromonte / Divulgação

A Caravana será aberta ao público e o atendimento será realizado por ordem de chegada, das 8h às 12h. Foto: Ascom SCJ-PE / Surama Negromonte / Divulgação

A Caravana será aberta ao público e o atendimento será realizado por ordem de chegada, das 8h às 12h. Foto: Ascom SCJ-PE / Surama Negromonte / Divulgação

A Caravana será aberta ao público e o atendimento será realizado por ordem de chegada, das 8h às 12h. Foto: Ascom SCJ-PE / Surama Negromonte / Divulgação

"Quando reunimos vários serviços em um mesmo local, reduzimos barreiras e ampliamos oportunidades, especialmente para jovens e mães que muitas vezes enfrentam dificuldades de deslocamento ou acesso à informação e à cidadania", completou.

Além disso, o Ciência Móvel, da Secretaria de Esportes de Pernambuco, também marcará presença na ação, levando experimentos e atividades lúdicas que estimulam a curiosidade, o aprendizado e o contato direto com a ciência.

Serviço:

Evento: Caravana das Juventudes em Paulista

Caravana das Juventudes em Paulista Quando: Sexta-feira, 27 de fevereiro, a partir das 8h

Sexta-feira, 27 de fevereiro, a partir das 8h Local: Escola Municipal Maria José Barbosa

Escola Municipal Maria José Barbosa Endereço: Avenida Cláudio José Gueiros Leite, 973, no Janga

Veja também