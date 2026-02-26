Qui, 26 de Fevereiro

OPORTUNIDADE

Caravana das Juventudes do Governo do Estado chega a Paulista nesta sexta-feira (27)

Entre os serviços oferecidos estão emissão de RG e outras certidões, ID Jovem, inscrições e atualização no CadÚnico, atendimento do Detran, e orientações e atendimentos da Secretaria da Mulher

A Caravana será aberta ao público, com atendimento realizado por ordem de chegada, das 8h às 12h.A Caravana será aberta ao público, com atendimento realizado por ordem de chegada, das 8h às 12h. - Foto: Surama Negromonte/Ascom SCJ-PE/Divulgação

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria da Criança e da Juventude de Pernambuco (SCJ-PE), realiza, nesta sexta-feira (27), a Caravana das Juventudes, das 8h às 12h, no município de Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Em parceria com a Prefeitura de Paulista, a ação é realizada na Escola Municipal Maria José Barbosa, localizada no Janga, e oferece gratuitamente diversos atendimentos à população, especialmente ao público jovem, uma forma de promover aos munícipes o acesso a direitos básicos, informações e oportunidades.

Entre os serviços oferecidos estão emissão de RG; emissão de certidão; emissão do ID Jovem; inscrição e atualização no CadÚnico; atendimento do Detran; orientação e acolhimento da Secretaria da Mulher; oficinas promovidas pela Secretaria de Meio Ambiente; oficinas do Programa Atitude; além do cadastramento e de orientações quanto ao Programa Mães de Pernambuco.

A secretária da Criança e da Juventude de Pernambuco, Yanne Teles, ressalta a importância da ação para aproximar o Estado da população.

"A Caravana é uma estratégia fundamental para garantir que os serviços cheguem a quem mais precisa. Estamos falando de acesso à documentação básica, inclusão em programas sociais e orientação cidadã. A nossa governadora Raquel Lyra tem trabalhado para assegurar direitos que promovam mais qualidade de vida às famílias pernambucanas", destacou.

  • A Caravana será aberta ao público e o atendimento será realizado por ordem de chegada, das 8h às 12h. Foto: Ascom SCJ-PE / Surama Negromonte / Divulgação
"Quando reunimos vários serviços em um mesmo local, reduzimos barreiras e ampliamos oportunidades, especialmente para jovens e mães que muitas vezes enfrentam dificuldades de deslocamento ou acesso à informação e à cidadania", completou.

Além disso, o Ciência Móvel, da Secretaria de Esportes de Pernambuco, também marcará presença na ação, levando experimentos e atividades lúdicas que estimulam a curiosidade, o aprendizado e o contato direto com a ciência.

Serviço:

