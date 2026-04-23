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ZONA DA MATA NORTE Caravana das Juventudes de Pernambuco promove serviços gratuitos em Itambé nesta sexta-feira (24) Ação realizará atendimentos nas áreas de juventude, cidadania, assistência social, mobilidade, saúde e documentação para jovens de 15 a 29 anos

A Caravana das Juventudes, iniciativa do Governo do Estado realizada pela Secretaria da Criança e da Juventude (SCJ-PE), chega ao município de Itambé, nesta sexta-feira (24), com uma estrutura que conta com atendimentos que reúnem diferentes políticas públicas voltadas à garantia de direitos para jovens de 15 a 29 anos.

A ação será realizada no Colégio Municipal Professor Nivaldo Xavier de Araújo, localizado na Praça Getúlio Vargas, das 8h às 12h. Entre os serviços disponibilizados, estão o cadastramento do ID Jovem, realizado pela SCJ-PE, além de emissão de RGs, por meio da Secretaria de Defesa Social (SDS).

Além disso, o Detran-PE participará com ações educativas, simuladoras e atividades de conscientização a infrações de trânsito, por meio da Turma do Fom Fom. Já o CIEE oferece informações sobre os programas de estágio e primeiro emprego para jovens que desejam ingressar no mercado de trabalho.

A área da assistência social ofertará a emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA), o PE Livre Acesso, passe livre intermunicipal para pessoas com deficiência, além de atendimentos da Ouvidoria Social e orientações sobre o Programa Mães de Pernambuco.

“Quando o Estado se organiza para chegar ao território com serviços tão diversificados, ele não apenas responde a demandas imediatas, mas também amplia a capacidade das pessoas de acessar direitos, circular com mais autonomia e enxergar novas possibilidades de participação social. É esse elo entre política pública e vida real que a Caravana das Juventudes busca fortalecer”, destaca a secretária da Criança e da Juventude, Yanne Teles.

A proposta da Caravana é aproximar o estado dos territórios, reduzindo barreiras de acesso e facilitando serviços que, muitas vezes, exigem deslocamento, tempo e custo por parte da população. A Secretaria de Saúde também participa da ação com serviços de vacinação.

Serviço:

Caravana das Juventudes da SCJ-PE em Itambé

Local: Colégio Municipal Professor Nivaldo Xavier de Araújo

Endereço: Praça Getúlio Vargas

Data: Sexta-feira, 24 de abril

Horário: 8h às 12h

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