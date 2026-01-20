A- A+

Serviços gratuitos Caravana de Direitos nos Terreiros celebra Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa Ação acontece nesta quarta-feira (22), das 9h às 12h, na sede do Maracatu Encanto da Alegria, no bairro da Mangabeira

O Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, celebrado nesta terça-feira (20), será lembrado pela Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Direitos Humanos (SDHJ), na quarta-feira (21), com mais uma edição da Caravana de Direitos nos Terreiros. A ação será realizada, desta vez, na sede do Maracatu Encanto da Alegria, no bairro da Mangabeira, das 9h às 12h.

Pela primeira vez, a cartilha sobre intolerância religiosa, lançada durante o Novembro Negro de 2025, será distribuída na Caravana. Além disso, uma equipe do Expresso Recife, serviço vinculado à SDHJ, estará presente no local emitindo RGs e realizando encaminhamentos para a emissão de certidões de nascimento, casamento e óbito.

A 1ª via do RG será emitida de forma gratuita. Basta levar a certidão de nascimento ou casamento original, um documento com foto (original ou cópia), um comprovante de residência e o CPF (original ou comprovante impresso do site da Receita Federal).

Para os encaminhamentos para emissões gratuitas de certidões de nascimento, casamento e óbito, é preciso apresentar o RG bem como a versão original ou a cópia da certidão antiga (caso o beneficiário tenha).

“Ao realizar a Caravana de Direitos na sede do Maracatu Encanto Alegria, a gente fortalece o acesso da população da Mangabeira e bairros próximos às políticas públicas e reconhece o espaço como legítimo de cidadania, cultura, memória e resistência”, afirmou o secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife, Marco Aurélio Filho.

A ação promoverá também atendimento ao público com orientações jurídicas, diálogo formativo sobre intolerância religiosa, divulgação da Plataforma Recife sem Racismo e distribuição de materiais informativos sobre a data e da cartilha sobre intolerância religiosa.

Os presentes também poderão obter mais informações sobre as atividades das gerências da Criança e Adolecente, do Idoso, da Livre Orientação Sexual, e da Pessoa com Deficiência.

A ação promoverá atendimento ao público com orientações jurídicas e diálogo formativo sobre intolerância religiosa. Foto: Wagner Ramos/Prefeitura do Recife.

Os cidadãos presentes também vão conhecer mais sobre o Núcleo de Mediação de Conflitos, o Centro de Referência em Direitos Humanos Margarida Alves e a Secretaria Executiva de Juventude.

Maracatu Encanto Alegria

A sede do Maracatu Encanto Alegria está localizada na Rua Coremas, nº 40, no bairro Mangabeira. O espaço foi fundado em 10 de dezembro de 1998 por Dona Ivanize de Xangô, e reconhece a importância histórica e cultural dos terreiros e dos grupos de matriz africana.

