Inovação Caravana de Inovação da AGU chega a Pernambuco para fortalecer advocacia pública A iniciativa, em parceria com Sebrae-PE e Prefeitura do Recife, vai compartilhar tecnologia jurídica, criar redes colaborativas e capacitar advogados e procuradores do Estado

A maior iniciativa de inovação aberta da advocacia pública brasileira chega a Pernambuco. A etapa pernambucana, realizada em parceria com a Prefeitura do Recife e o Sebrae-PE, começa no dia 29 de outubro e as inscrições estão abertas no site da AGU.

A Caravana de Inovação da Advocacia-Geral da União (AGU) tem o objetivo de capacitar, conectar e impulsionar a modernização da advocacia pública por meio da inovação, tecnologia e redes de colaboração.

Conduzido pelo Laboratório de Inovação da AGU (Labori), o projeto ocorre em duas fases (digital e presencial) e reunirá advogados públicos e privados, gestores, procuradores do Estado e dos municípios e parceiros institucionais em uma jornada voltada à criação de soluções inovadoras para desafios reais da administração pública.

A Etapa Pernambuco tem início com uma fase digital de quatro semanas composta por webinários interativos sobre inovação jurídica e transformação digital. Já a fase presencial acontece de 24 a 26 de novembro, na sede do Sebrae, no Recife, com oficinas, palestras e desafios colaborativos de inovação.

Ecossistema vibrante

O projeto já passou pelo Ceará, Paraná e Mato Grosso do Sul. Pernambuco foi escolhido por ter um dos ecossistemas mais vibrantes de tecnologia e criatividade do País.

Recife, cidade que vai receber o evento, abriga o Porto Digital, um dos maiores parques tecnológicos urbanos do Brasil, com mais de 350 empresas e instituições de tecnologia da informação, economia criativa e comunicação.

“Essa vocação para inovar faz de Pernambuco um terreno fértil para as Caravanas, um projeto que tem como um dos objetivos a cooperação e a troca de experiência entre as instituições que compõem a advocacia pública”, explica Bruno Portela, coordenador do Labori/AGU.

De acordo com o secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia do Recife, Rafael Cunha, a etapa pernambucana será marcada por uma forte articulação e integração com o ecossistema de inovação da cidade, envolvendo startups, academia, incubadoras e aceleradoras, gestores, empresas e parques tecnológicos.

“O Recife vem consolidando uma trajetória sólida de inovação, com políticas públicas que unem tecnologia, gestão e impacto social. Temos investido em governo digital, em dados abertos e em novas formas de entregar serviços públicos mais eficientes, acessíveis e transparentes”, destacou o secretário. “Receber a Caravana de Inovação reforça o protagonismo do Recife nessa agenda nacional e reafirma o compromisso da Prefeitura em liderar o uso da tecnologia e da inovação como motores do desenvolvimento e da transformação do setor público.”

Superintendente do Sebrae-PE, Murilo Guerra acredita que a Caravana de Inovação representa uma oportunidade de conectar diferentes atores comprometidos com ações inovadoras no serviço público. “É fundamental repensar a gestão pública a partir de soluções criativas e colaborativas, capazes também de estimular o empreendedorismo, principal motor da nossa economia”, diz.

Na sua avaliação, as compras públicas, por exemplo, podem ser uma importante alternativa para gerar oportunidades reais aos pequenos negócios e fortalecer o desenvolvimento local. “Esse é um dos focos de atuação do Sebrae, sempre em diálogo com outros parceiros que acreditem na inovação como caminho”, afirmou.

*Com informações da Assessoria Especial de Comunicação Social da AGU

