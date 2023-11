A- A+

NATAL Caravana de Natal da Coca-Cola ilumina bairros da RMR Pontos como Parque do Paiva e Parque Dona Lindu são iluminados no trajeto

A tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola, um clássico das festas de final de ano, visita bairros do Cabo de Santo Agostinho, de Jaboatão dos Guararapes e do Recife, neste sábado (25).

Pontos como Parque do Paiva e Parque Dona Lindu são iluminados no trajeto. Moradores ficaram encantados pelas luzes do comboio e pelo Papai Noel que marcou presença com sua incofundível barba branca e o icônico gorro vermelho.

Este ano, a caravana trouxe como tema "Desperte o Papai Noel que há em você". A ideia da campanha é que os participantes abracem seus Papais Noéis interiores.

No domingo (26), a caravaná sai do Marco Zero do Recife às 18h em direção ao Monte Guararapes, em Jaboatão, passando pela Lagoa do Araçá, na Imbiribeira.

Já na próxima terça-feira (28), o percurso seguirá do Shopping Patteo, em Olinda, para o Plaza Shopping, em Casa Forte, na Zona Norte do Recife.

Confira os trajetos da Caravana de Natal neste link.

Veja também

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Israel anuncia libertação de 39 presos palestinos