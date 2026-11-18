A- A+

Com o desfile de caminhões iluminados e as presenças do Papai e Mamãe Noel, a tradicional Caravana de Natal da Solar Coca-Cola passará por cinco cidades de Pernambuco.



O primeiro destino será Caruaru, no Agreste, em 27 de novembro, partindo da Estação Ferroviária.



As caravanas seguintes acontecem em dezembro nas cidades de Garanhuns (15/12), Olinda (18/12), Cabo de Santo Agostinho (19/12) e no Recife, no dia 20 de dezembro. [Confira rotas ao final do texto].



Neste ano, a ação que traz o tema “Vamos curtir o Natal juntos!”, contará com frota de quatro caminhões iluminados, que vão percorrer pontos estratégicos das cidades, como praças e shoppings.

Desfile de caminhões iluminados contará com as presenças do Papai e Mamãe Noel | Foto: Wess Thug

"A Caravana tem essa capacidade de reunir diferentes gerações em torno de uma tradição que desperta lembranças, resgata a magia e cria novas memórias afetivas", destacou a gerente de conexão e experiências da Solar Coca-Cola, Natasha Castro.



Nas regiões Norte, Nordeste e em parte do Centro-Oeste, o desfile dos caminhões iluminados contará com quatro caravanas simultâneas que percorrerão mais de 60 municípios, abrangendo capitais, cidades do interior e regiões metropolitanas.

Confira as rotas:

27/11 - Caruaru

Saída: A partir de 18h na Estação Ferroviária

Trajeto: Ponto de Saída: Estação Ferroviária - Parada 1: Shopping Difusora; Parada 2: Via Parque; Parada 3: Feira da COHAB - Av. Caruaru; Parada 4: Pizzaria Barros - Ponto final: Estação Ferroviária (Rua Cleto Campelo)



15/12 - Garanhuns

Saída: A partir de 18h no Relógio das Flores

Trajeto: Ponto de Saída: Relógio das Flores - Parada 1: Praça das Fontes; Parada 2: Merc. Boa Vista; Parada 3: Merc. Ficheiro; Parada 4: Praça Dom Helder Câmara; Parada 5: Praça Deolinda Silvestre; Parada 6: Prefeitura - Ponto final: Relógio das Flores



18/12 - Olinda

Saída: A partir de 18h no Mix Mateus Casa Caiada

Trajeto: Ponto de Saída: Mix Mateus Casa Caiada - Parada 1: Shopping Patteo Olinda; Parada 2: Pç. Igreja do Carmo/Biblioteca; Parada 3: Assaí Atacadista Benfica; Parada 4: Shopping Plaza; Parada 5: Praça Casa Forte - Ponto final: Praça Açude de Apipucos



19/12 - Cabo de Santo Agostinho

Saída: A partir de 18h no Parque do Paiva

Trajeto: Ponto de Saída: Parque do Paiva - Parada 1: Empório do Paiva; Parada 2: Betos Bar (Av. Bernardo Vieira de Melo); Parada 3: Dona Lindu (Av. Boa Viagem) - Ponto final: Seu Tito Praia



20/12 - Recife

Saída: A partir de 18h no Marco Zero

Trajeto: Ponto de Saída: Marco Zero - Parada 1: Palácio das Princesas; Parada 2: Assaí Atacadista Imbiribeira - Ponto final: Monte dos Guararapes.

Veja também