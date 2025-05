A- A+

SAÚDE Caravana do Zé Gotinha: SES lança ação pela valorização da vacinação que percorrerá Pernambuco Caravana do Zé Gotinha é mais uma das campanhas elaboradas pela secretaria no combate às quedas progressivas de cobertura vacinal em Pernambuco

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) convocou um personagem, símbolo da vacinação nacional, para reforçar a imunização das pessoas, principalmente das crianças. A estratégia, intitulada Caravana do Zé Gotinha, vai cruzar Pernambuco de ponta a ponta.

A campanha é mais uma elaborada pela secretaria para combater as quedas progressivas de cobertura vacinal. Na ação, o Zé Gotinha e uma equipe capacitada de técnicos da SES assumem a missão de sensibilizar a população e recuperar a confiança nas vacinas, mobilizando diferentes públicos em torno da pauta.



"Estamos acompanhando nos últimos anos, aqui no Brasil, quedas nas coberturas vacinais. Em Pernambuco, os trabalhos estão recuperando essa margem, mas é uma realidade que nos preocupa, especialmente no que diz respeito à imunização de crianças. Nada mais justo do que recorrermos ao Zé Gotinha, esse personagem emblemático da imunização, para nos ajudar", diz Magda Costa, superintendente de Imunizações do Estado.

Caravana do Zé Gotinha

O Zé Gotinha e a sua caravana caem na estrada nesta segunda-feira (5), no Distrito Sanitário Especial indígena (DSEI) de Carnaubeira da Penha, no Sertão.

Em cada uma das 12 Gerências Regionais de Saúde (Geres), será realizado um evento, com foco na vacinação, geralmente em locais de grande circulação - na cidade sede ou em um município estratégico -, com a participação ativa do herói da imunização.

Nesses locais, Zé Gotinha, ao lado da equipe de técnicos, promoverá a pauta da saúde nas escolas, mobilizando a comunidade do território e, principalmente, animando a garotada.

Como no interior, a Caravana do Zé Gotinha vai marcar presença no Recife, em locais que serão definidos com antecipação e divulgados nas mídias digitais da SES-PE.

"A ideia é o Zé Gotinha ser o que sempre foi: um personagem descontraído, que gera curiosidade. Além disso, o Zé Gotinha é símbolo da vacinação e do SUS e fortalece a vacinação”, comentou Magda Costa.

Zé gotinha em ação

Em Carnaubeira da Penha, nesta segunda, a Caravana do Zé Gotinha celebra o Mês de Vacinação dos Povos Indígenas (MVPI) 2025.

Neste momento, a ação cobre a Zona do Polo Base Atikum, que atende 38 aldeias e uma população estimada de 4.495 indígenas. Os trabalhos terão a parceria do DSEI e da XI Geres, sediada em Serra Talhada.

Já no dia 10 de maio, o Zé Gotinha estará no “Dia D de Vacinação contra a Gripe”, com a mobilização de todas as Geres na imunização contra a Influenza, um movimento que ocorre em todas as cidades pernambucanas - e do Brasil -, importante para elevar as coberturas vacinais.

Ação antecipada

Antes do início oficial, a Caravana do Zé Gotinha passou, na última terça-feira (29), pela Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Frei Romeu Peréa, em Jaboatão dos Guararapes.

No local, 513 alunos tiveram seus cartões avaliados, o que resultou em 170 doses de vacinas aplicadas, por meio do Programa Vacina nas Escolas, promovido pela SES-PE e pela Secretaria Estadual de Educação (SEE-PE). A iniciativa ocorreu, ao mesmo tempo, em diversas unidades de ensino por todo o estado.

Veja também