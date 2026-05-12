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CULTURA Caravana leva legado de Mestre Salustiano para escolas de Olinda Programação celebra os 80 anos de nascimento do artista com oficinas, aulas-espetáculo e apresentações culturais para estudantes da rede pública

Os 80 anos de nascimento de Mestre Salustiano serão lembrados com uma programação voltada a estudantes e professores da rede pública de ensino em Olinda. A partir do dia 15 de maio, a “Caravana do Mestre” vai percorrer escolas da comunidade de Tabajara, onde Salu viveu, levando aulas-espetáculo, oficinas, rodas de conversa e apresentações culturais.

As atividades seguem nos dias 18, 19 e 26 de maio e devem atender mais de dois mil alunos e educadores das escolas municipais Claudino Leal e 12 de Março, além da Escola de Referência em Ensino Médio Tabajara. A proposta é apresentar aos estudantes manifestações da cultura popular ligadas à trajetória de Mestre Salustiano, como maracatu, cavalo-marinho, ciranda e coco.

A programação contará com oficinas culturais e apresentações do Maracatu Piaba de Ouro, criado por Salu, do Cavalo Marinho Boi Matuto de Olinda, do grupo Flor de Manjerona e da Família Salustiano. As aulas-espetáculo serão conduzidas por filhos e netos do Mestre.

Segundo Pedro Salustiano, um dos organizadores da ação, o projeto também busca aproximar os estudantes da história e do legado deixado pelo artista.

“Ir às escolas para divulgar a cultura popular sempre foi um desejo de Salú. Agora, estamos indo para levar também a história do Mestre, sua memória e seu legado", destacou.



Biografia

Nascido em Aliança, na Zona da Mata Norte, Manoel Salustiano Soares começou a tocar rabeca ainda criança aos 7 anos, seguindo os passos do pai João Salustiano. Ao deixar o interior, se instalou em Olinda, onde viveu até seus 62 anos dedicado à valorização da cultura popular, criando o Maracatu Piaba de Ouro, o único da cidade; o espaço Ilumiara e a Casa da Rabeca.



Em 2005 foi agraciado com o título de Patrimônio Vivo de Pernambuco e é reconhecido como um dos percussores do movimento manguebeat. Mestre Salustiano morreu em 2008, aos 62 anos.

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