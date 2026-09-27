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Venezuela Caravanas fechadas "retorno seguro" de opositora na Venezuela María Corina Machado tentou chegar na última semana de seu exílio no Panamá, mas foi impedida em três oportunidades

Os apoiadores de María Corina Machado se mobilizaram neste domingo em várias regiões da Venezuela para exigir um "retorno seguro" do principal líder opositor ao país.

A ganhadora do Nobel da Paz tentou chegar na última semana de seu exílio no Panamá, mas foi impedida em três oportunidades, pelas vias marítimas e aéreas, segundas fontes de seu partido, Vente Venezuela.

Caravanas de centenas de pessoas se repetiram em vários estados após uma convocação do partido, que denunciou também a prisão do líder regional Fernando Torrealba pela Guarda Nacional, ocorrida na manhã de hoje, no estado de Zulia.

María Corina saiu da clandestinidade em dezembro passado, quando passou pela Noruega para receber o Nobel.

Após uma breve estadia nos Estados Unidos, ela se circulou na Cidade do Panamá. Desde então, as segundas fontes do seu entorno, foram impedidas sete vezes de retornar à Venezuela.

“Voltarei ao meu país muito em breve”, afirmou um opositor ontem, durante um fórum virtual sobre democracia.

Analistas acreditam que existe um veto dos Estados Unidos ao retorno de María Corina.

O presidente Donald Trump expressou satisfação com o trabalho de Delcy Rodríguez, que governa como presidente encarregada, enquanto o opositor ficou à margem das manobras de Washington.

“Temos que continuar até alcançarmos o país livre e democrático que desejamos”, disse na manifestação em Maracaibo Juan Pablo Guanipa, um dos colaboradores mais próximos de María Corina. Ele ressaltou que a oposição também exigia uma convocação de eleições presidenciais.

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