A- A+

ALERTA Caravelas-portuguesas aparecem em praias do Recife; tenente dá instruções sobre contato Duas crianças foram atingidas pelo animal enquanto tomavam banho de mar numa praia do Pina

O aparecimento de caravelas-portuguesas nas praias do Recife e Região Metropolitana na semana passada, despertaram a atenção dos banhistas e também dos guarda-vidas do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE).

No Pina, duas crianças foram atingidas pelo animal enquanto tomavam banho de mar e tiveram que ser atendidas por guarda-vidas. Também houve registros do animal nas praias de Boa Viagem e do Janga.

As caravelas-portuguesas liberam toxinas através de tentáculos e o contato com o animal pode causar dores e queimaduras.

Alertando para isso, o tenente do GBmar, Victor Resque de Barros Barbosa, listou algumas instruções. A primeira delas foi sobre a escolha do local para tomar banho de mar.

“O banhista deve observar o local escolhido para o banho, e conferir se há presença desse tipo de animal”, iniciou.

Caso o contato com o animal aconteça, não é aconselhável tocar nele, e uma pinça deve ser usada para auxiliar na retirada de possíveis restos na pele. “Em caso de incidente, a pessoa deve sair imediatamente da água e não retirar ele com as próprias mãos. Não pode coçar ou esfregar e deve usar uma pinça para remover os possíveis restos do animal no corpo”, explicou.

Outra recomendação importante é sobre como lavar a região afetada, afastando as chances de potencializar ainda mais o veneno.

“Tem que lavar com água do mar e não com água doce, porque isso pode aumentar o processo de envenenamento”, concluiu o tenente.



Veja também

Nutrição Coco: conheça os sete benefícios que o consumo da fruta oferece