Carcaça de navio pode gerar conflito entre China e Filipinas e envolver até os EUA; entenda

Encalhado de maneira proposital em 1999 pelas Filipinas, país ao qual estava vinculado, um antigo navio pode desencadear uma tensão entre o país e a China e envolver até mesmo os Estados Unidos.



No último sábado, a Guarda Costeira da China impediu, com o uso de um jato d'água, que um navio de abastecimento se aproximasse do BRP Sierra Madre, retomando a tensão entre os países.

Em resposta, o Conselho de Segurança Nacional das Filipinas (NSC) negou, nesta terça-feira, que o país tenha se comprometido a remover o BRP Sierra Madre do atol Ayungin Shoal, conforme reivindicado pela China.

"O PH não fez e nunca entrará em nenhum acordo que abandone seus direitos soberanos e jurisdição sobre Ayungin Shoal", disse, em comunicado, o diretor-geral adjunto do NSC, Jonathan Malaya.

A controvérsia teve início após o Ministério das Relações Exteriores da China afirmar que as Filipinas tinham assumido o compromisso de remover a embarcação, mas ainda não havia tomado nenhuma providência, acusando o arquipélago de querer ocupar permanentemente o Ayungin Shoal.

Segundo Raymond Powell, especialista em segurança ouvido pela CNN filipina, a China tem recorrido à agressão sempre que há missões de reabastecimento para o Ayungin.



“A razão pela qual eles estão bloqueando o Sierra Madre é porque querem torná-la inabitável”, disse nesta terça-feira. “Portanto, eventualmente, uma vez que a Marinha das Filipinas deixe o Sierra Madre, se ele se romper, deslizar para fora do cardume, simplesmente se tornar insustentável, isso dá à China essencialmente a posse do cardume.”

Em 5 de agosto, a Guarda Costeira da China (CCG) disparou canhões de água contra navios filipinos que faziam um trajeto em direção ao BRP Sierra Madre para levar suprimentos para as tropas militares no local. O porta-voz da Guarda Costeira Filipina, Jay Tarriela, disse à CNN em outra ocasião que a CCG já havia sido vista seguindo navios de Manila.

“Fizeram manobras perigosas, bloqueando a Guarda Costeira filipina, e houve a necessidade de o comandante ordenar que o motor parasse”, disse Tarriela.

Uso, rebatismos e abandono

Com cem metros de comprimento, o BRP Sierra Madre começou a ser usado como USS LST-821, batizado e sob administração dos Estados Unidos, a embarcação era usada para embarque e desembarque anfíbio de tanques, sendo usado no Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial.

Anos depois, porém, ele foi rebatizado como USS Harnett County e sofreu uma série de alterações com intuito de torná-lo uma base para os helicópteros dos EUA, quando foi convocado, tempos depois, para participar na guerra do Vietnã.

Segundo o Instituto Naval dos Estados Unidos, a embarcação acabaria sendo entregue aos aliados do extinto Vietnã do Sul, tendo ajudado na retirada de cerca de três mil refugiados quando Saigão, capital da então nação, ruiu.

As Filipinas seriam o destino da embarcação, onde ela ficaria até ser encalhada propositalmente em 1999, para servir de base para um grupo de soldados filipinos. Ele acabaria em um atol a 200 km da ilha filipina de Padawan e a mais de mil km do extremo sul da China, a ilha Hainan.

