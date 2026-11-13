Carcará é visto em ninho no topo da Torre de Cristal, no Marco Zero
Ave foi flagrada em um ninho construído na Flor de Cristal, ponto mais alto da escultura
Um dos principais cartões-postais do Bairro do Recife, na área central da capital pernambucana, ganhou um morador especial. Um carcará foi visto em um ninho no topo da Torre de Cristal, no Parque de Esculturas Francisco Brennand, em frente ao Marco Zero.
Nas imagens feitas de drone a ave aparece sobre a estrutura e, pouco depois, alça voo. Em outro registro, o animal é flagrado em um ninho construído na Flor de Cristal, ponto mais alto da escultura.
O vídeo foi registrado na última segunda-feira (9) pelo videomaker Alex D’Ávila. Segundo ele, é comum o pouso de aves no monumento. "Trabalho no Marco Zero com filmagens de drone turísticas há dois anos, já vi essas aves com ratos e pombos no bico enquanto voavam no sentido da torre", afirmou Alex.
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A cena chama a atenção para a relação entre a arte e a natureza, já que a Flor de Cristal, no topo da torre, é inspirada na Calathea, espécie da flora local associada a pesquisas do paisagista Roberto Burle Marx.
O monumento, criado pelo artista plástico Francisco Brennand, tem aproximadamente 32 metros de altura, foi construída em argila e bronze, e representa a força da Mata Atlântica.
Inaugurado em dezembro de 2000, o Parque de Esculturas Francisco Brennand é um museu a céu aberto que reúne quase 90 obras e foi oficialmente reconhecido como Patrimônio Cultural Material do Recife em 2020. Após passar por uma revitalização, o espaço foi reinaugurado em 2024.