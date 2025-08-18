A- A+

saúde Carcinoma basocelular: entenda o tipo de câncer de pele que acomete a atriz Fernanda Rodrigues Com origem em células da camada mais superficial da pele, ele é causado pela exposição ao sol

A atriz Fernanda Rodrigues compartilhou nesta segunda-feira (18) que irá realizar uma nova cirurgia de remoção de um carcinoma basocelular, o tipo de câncer de pele mais comum e o menos agressivo, localizado na região da testa. No ano passado, ela já havia passado por um procedimento para que um carcinoma fosse removido no mesmo local.

"Procure seu dermatologista uma vez por ano, independente da cor da sua pele, independente dos seus hábitos. A pele é um órgão muito fácil de ser examinado um exame dermatológico bem feito se consegue fazer diagnóstico precoce do câncer de pele", alerta a artista.

O que é um carcinoma basocelular?

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), o carcinoma basocelular é o tipo mais prevalente de câncer de pele. Sua origem é nas células basais, que se encontram na camada mais profunda da epiderme (a camada superior da pele), principalmente por conta da alta exposição à radiação ultravioleta (UV) do sol.

Por isso, surge como uma pinta da cor vermelha em regiões do corpo facilmente expostas, como rosto, orelhas, pescoço, couro cabeludo, ombros e costas. Além disso, ele é tratável quando detectado de forma precoce e possui baixo índice de mortalidade, diferente de tipos mais agressivos de câncer de pele, como o melanoma.

No tratamento, a cirurgia de Mohs, em que o cirurgião remove a região visível do câncer e uma margem muito pequena de tecido ao redor e abaixo, é o padrão ouro, como explica o site da Skin Cancer Foundation. Contudo, o procedimento cirúrgico ou tratamento pode variar a depender do caso.

Sintomas

Ainda, segundo a SBD, é importante estar sempre atento aos seguintes sintomas associados a diferentes tipos de câncer de pele:

Uma lesão na pele de aparência elevada e brilhante, translúcida, avermelhada, castanha, rósea ou multicolorida, com crosta central e que sangra facilmente;

Uma pinta preta ou castanha que muda sua cor, textura, torna-se irregular nas bordas e cresce de tamanho; e

Uma mancha ou ferida que não cicatriza, que continua a crescer, apresentando coceira, crostas, erosões ou sangramento.

Em qualquer indício ou sintoma, é importante que um dermatologista seja consultado.

