Conclave Cardeais fazem 9ª reunião preparatória antes do conclave que elegerá novo papa Votação começa na quarta (7) com 133 cardeais eleitores reunidos na Capela Sistina

As conversas para definir o novo líder da Igreja Católica avançam no Vaticano, onde os cardeais realizaram neste sábado (3) a nona reunião preparatória para o conclave. O encontro, chamado de “congregação geral”, ocorreu no salão Paulo VI e contou com a presença de cardeais eleitores e não eleitores, que discutem as prioridades da Igreja antes da votação.

A próxima etapa do processo será na quarta-feira (7), quando os 133 cardeais com menos de 80 anos se trancarão na Capela Sistina para eleger o sucessor do papa Francisco. Para ser eleito, o novo papa precisa de dois terços dos votos. Embora muitos esperem um conclave breve, a duração segue incerta.

“Não sabemos, esperamos que o Senhor nos diga. Encontraremos o sucessor de São Pedro”, afirmou o arcebispo de Singapura, William Seng Chye Goh, de perfil conservador.

Já o arcebispo de Argel, Jean Paul Vesco, visto como progressista, declarou esperar “profundamente” por alguém que continue o legado de Francisco. “Foi como o pai do filho pródigo, que abre seus braços e seu coração. É isso que esperamos de um Santo Padre.”

Vesco também destacou a importância da preparação espiritual. “Precisaríamos de muito mais tempo de oração conjunta, mas tenho certeza de que, no momento certo, estaremos prontos e daremos à Igreja o papa que o Senhor quer.”

