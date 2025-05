A- A+

VATICANO Cardeais fazem apelo à paz na Ucrânia e Oriente Médio antes do conclave Em declaração, a Santa Sé pede que os grupos "alcancem o mais rápido possível um cessar-fogo permanente e negociem, sem condições prévias nem mais demoras"

Os cardeais da Igreja Católica fizeram, nesta terça-feira (6), um apelo à paz "na Ucrânia, Oriente Médio e muitas outras regiões do mundo" em sua última reunião preparatória antes do conclave para a eleição do novo papa.

"Fazemos um apelo sincero a todas as partes envolvidas para que alcancem o mais rápido possível um cessar-fogo permanente e negociem, sem condições prévias nem mais demoras, a paz tão longamente desejada pelos povos envolvidos e pelo mundo inteiro", afirmam em uma declaração divulgada pela Santa Sé.

Os apelos para acabar com os conflitos no mundo foram uma constante durante o pontificado do papa Francisco, que faleceu em 21 de abril de 2025, aos 88 anos.



Em sua última mensagem, por ocasião da tradicional bênção "urbi et orbi" (à cidade de Roma e ao mundo), na véspera de sua morte, o pontífice argentino denunciou "a dramática e indigna crise humanitária" em Gaza e pediu um cessar-fogo.

Mas também reservou palavras para a situação no Iêmen, na "martirizada Ucrânia" e na República Democrática do Congo, entre outros países.

Os 133 cardeais eleitores devem iniciar o isolamento no Vaticano para a eleição do sucessor do primeiro papa latino-americano a partir de quarta-feira. O sucessor de Francisco será o novo líder espiritual de 1,4 bilhão de católicos.

Veja também