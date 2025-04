A- A+

VATICANO Cardeal fala da importância de manter legado de Francisco em missa campal "O nosso carinho por ele (...) não deve permanecer uma simples emoção do momento", reforçou o secretário de Estado do Vaticano

Um dia após o sepultamento do papa Francisco, uma missa em sufrágio ao pontífice foi realizada na manhã de ontem no Vaticano. A celebração reuniu milhares de pessoas na Praça São Pedro. Na missa, o líder católico foi chamado de "o pastor que o Senhor deu ao povo" pelo cardeal Pietro Parolin - secretário de Estado do Vaticano e próximo de Francisco. De acordo com a Vatican News (portal oficial da Santa Sé), a celebração reuniu funcionários do Vaticano e religiosos, além de adolescentes católicos de diversas partes do mundo e fiéis.

A grande quantidade de jovens presentes se deve à canonização que ocorreria neste domingo de Carlos Acutis - jovem que morreu aos 15 anos, em 2006, e está prestes a se tornar o primeiro "santo millennial" ou "santo da internet". Contudo, a cerimônia foi adiada após a morte de Francisco, e será remarcada pós-conclave.



Na missa, o cardeal falou do luto e da importância de manter o legado do papa. "O nosso carinho por ele, que se manifesta nestas horas, não deve permanecer uma simples emoção do momento; devemos acolher o seu legado e torná-lo vida vivida", salientou. "Só a misericórdia cura, só a misericórdia cria um mundo novo, extinguindo os focos de desconfiança, ódio e violência: este é o grande ensinamento do papa Francisco."

"Recordamos com carinho o nosso amado papa Francisco. Esta memória está particularmente viva entre os funcionários e fiéis da Cidade do Vaticano, muitos dos quais estão aqui presentes, e a quem gostaria de agradecer pelo serviço que prestam diariamente. A vós, a todos nós, ao mundo inteiro, o papa Francisco envia do céu o seu abraço", declarou o cardeal.

Parolin falou ainda sobre paz, tema caro a Francisco: "Recordou-nos que não pode haver paz sem o reconhecimento do outro, sem a atenção aos mais fracos e, sobretudo, nunca pode haver paz se não aprendermos a perdoar-nos reciprocamente, usando entre nós a mesma misericórdia que Deus tem para com a nossa vida."

Alegria

Para a missa, as pessoas se aglomeraram em diversas vias do Vaticano - inclusive, muitos brasileiros. Na missa, o cardeal destacou outra das marcas do pontífice: a alegria. "Lembrou-nos disso desde a sua eleição e repetiu-o a nós muitas vezes, colocando no centro do seu pontificado a alegria do Evangelho", destacou. "A alegria pascal, que nos sustenta na hora da provação e da tristeza, hoje é algo que quase se pode tocar nesta praça. É visível sobretudo nos vossos rostos."

Ontem foi o segundo dia dos "novendiais", nove dias seguidos de missas em sufrágio de Francisco, chamado de Domingo da Misericórdia. A data também é marcada como o segundo domingo de Páscoa, celebrado pela Igreja Católica.

