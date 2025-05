A- A+

A chegada da menopausa significa o fim do ciclo menstrual e vem acompanhada de diversas alterações hormonais que podem influenciar diretamente na saúde cardiovascular. O cardiologista e cirurgião cardíaco Jeremy London explica por que algumas mulheres apresentam problemas cardíacos com o início da menopausa.

Segundo ele, isso ocorre devido a alterações hormonais à medida que o estrogênio começa a diminuir aos 50 anos nas mulheres. Esse hormônio é responsável por promover a produção de óxido nítrico, substância que ajuda a relaxar as paredes dos vasos sanguíneos e manter sua flexibilidade.

— A maior parte do impacto se deve à diminuição esperada do estrogênio — afirma London.

Cardiologista explica como a menopausa afeta o coração das mulheres - Foto: Freepik

De acordo com a Fundação Espanhola do Coração, antes da menopausa, as mulheres têm menor incidência de ataques cardíacos e derrames do que os homens, mas com a cessação da produção hormonal, esse equilíbrio se perde. Aos 65 anos, os números se igualam e, no caso de menopausa precoce antes dos 45 anos, o risco dispara.

Como a chegada da menopausa afeta o coração?

Quando o estrogênio é reduzido, os vasos sanguíneos tendem a endurecer, o que pode levar à pressão alta, um dos fatores mais relevantes é a ocorrência de infartos. A diminuição desse hormônio afeta diretamente o fígado, pois aumenta o acúmulo de placas nas artérias, o que pode levar ao infarto.

— A menopausa afeta outros aspectos do equilíbrio metabólico. O declínio hormonal contribui para o acúmulo de gordura visceral e a diminuição do metabolismo da glicose. Essa combinação de fatores promove um estado de inflamação crônica que pode afetar o sistema cardiovascular — aponta London.

Além disso, a falta de estrogênio pode levar ao aumento do estresse oxidativo e ao comprometimento progressivo dos mecanismos de proteção do coração e dos vasos sanguíneos.

— O estrogênio é um anti-inflamatório potente, e a menopausa diminui a capacidade da mulher de equilibrar esse estado inflamatório aumentado — diz.

Como proteger seu coração na chegada da menopausa

O cirurgião recomendou uma série de hábitos que podem ser muito úteis para reduzir o risco cardiovascular, já que uma boa alimentação e exercícios regulares são fundamentais para manter a massa muscular e promover um metabolismo mais eficiente.

Ele também orienta que ter uma alimentação com alimentos integrais ajuda a controlar a inflamação sistêmica. E que as mulheres tenham uma boa noite de sono. Esses bons hábitos podem neutralizar o impacto que a menopausa tem na saúde cardiovascular.

