"UTI do futuro" Cardiologista Ludhmila Hajjar ministra aula magna da Residência de Terapia Intensiva da Rede D'Or O evento acontece no sábado 14 de março, a partir das 8h, no Recife Expo Center

Referência nacional em cardiologia e terapia intensiva, a cardiologista Ludhmila Hajjar realizará, no sábado 14 de março, a aula magna da Residência de Terapia Intensiva da Rede D’Or, intitulada “A UTI do futuro”. O evento acontece a partir das 8h, no Recife Expo Center, no Cais de Santa Rita.

Na aula, Ludhmila Hajjar irá compartilhar um pouco da sua experiência de mais de 20 anos de atuação, bem como apresentar tendências e perspectivas da prática médica em UTIs. Clarice Costa, coordenadora médica da UTI do complexo Memorial São José e Memorial Star, e Marçal Paiva Júnior, coordenador médico da UTI geral do Hospital Esperança Olinda, compõem a moderação da aula.

“A expectativa é de um encontro marcante, com visão estratégica sobre os rumos da terapia intensiva no Brasil”, reforça Alexandre Magno, diretor médico do hospital São Marcos e integrante da comissão organizadora do evento.

Medicina Intensiva

Magno explica que a residência de Medicina Intensiva do hospital Esperança tem como principal diferencial a presença de um corpo clínico de preceptores altamente qualificados, bem como o acesso à tecnologia de ponta em métodos diagnósticos e terapêuticos para o paciente crítico.

“Além disso, o apoio à pesquisa científica, a parceria com o Instituto de Pesquisa e Ensino da Rede D'Or (IDOR), o acesso a eventos científicos e aos hospitais da Rede D’Or de todo o Brasil são pontos de destaque da nossa residência” ressalta o médico.

A residência existe desde 2005, quando surgiu a primeira Residência da Medicina Intensiva Adulto de Pernambuco.

“Em 2022, passamos a integrar as residências nacionais do IDOR. No ano seguinte, tivemos o início da residência de Clínica Médica do Esperança Recife. De Medicina Intensiva Adulto, já foram 13 turmas, com 16 residentes formados. Atualmente, temos em curso duas turmas de Medicina Intensiva Adulto e duas turmas de Clínica Médica. No dia 2 de março, iniciamos a 16ª turma de Medicina Intensiva Adulto e a 1ª turma de Medicina Intensiva Pediátrica”, explica Magno.

Residência

O processo seletivo em Pernambuco é vinculado ao concurso da Secretaria Estadual de Saúde, por meio de uma prova de seleção para vários hospitais públicos e privados do Estado.

Para Clínica Médica e Medicina Intensiva Adulto, não há pré-requisitos, sendo o acesso direto a qualquer médico. Para Medicina Intensiva Pediátrica, há o pré-requisito de ter feito residência em pediatria antes.

