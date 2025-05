Cardiologistas revelam novo benefício do chocolate amargo para a saúde

A- A+

O consumo moderado de chocolate amargo está associado a benefícios para a saúde, que vão desde melhora do humor até da saúde do intestino. Mas um novo estudo, publicado na revista científica European Journal of Preventive Cardiology, indica uma nova vantagem do alimento para a saúde: ajudar no controle da hipertensão.

De acordo com o trabalho da Universidade de Surrey, na Inglaterra, certos alimentos, como chá e chocolate amargo, têm um efeito cardiovascular suficiente para rivalizar com medicamentos prescritos.

A equipe analisou 145 ensaios clínicos envolvendo mais de 5 mil participantes. Foram incluídos apenas ensaios clínicos randomizados, o padrão ouro da pesquisa médica, que testaram alimentos ricos em flavan-3-ol em comparação com placebos.

Os resultados mostraram que alimentos ricos em compostos chamados flavan-3-ois, como chocolate amargo, chá (verde e preto), maçãs e uvas, podem reduzir a pressão arterial em níveis comparáveis aos de muitos medicamentos para hipertensão.

Em pessoas com pressão alta, o consumo diário desses alimentos reduziu seus valores em cerca de 6 pontos na pressão sistólica (o número superior) e 3 pontos na pressão diastólica (o número inferior), semelhante ao observado pelos médicos com medicamentos convencionais.

Ao contrário de estudos que testam compostos isolados em laboratório, esta análise incluiu alimentos reais que as pessoas podem incorporar facilmente em suas rotinas diárias. Os benefícios para a pressão arterial não foram a única boa notícia.

Esses alimentos também melhoraram o funcionamento dos vasos sanguíneos, medido por meio de um teste chamado dilatação mediada por fluxo, que é o quão bem as artérias se expandem quando o sangue flui por elas.

Esse efeito ocorreu independentemente das alterações na pressão arterial, sugerindo que os flavan-3-óis podem oferecer proteção cardiovascular além de apenas reduzir os números da pressão arterial.

Maiores benefícios para quem mais precisa

Os ensaios variaram amplamente em desenho e duração, desde estudos de dose única medindo efeitos imediatos até ensaios mais longos, com duração de até 26 semanas.

Os participantes variaram de voluntários saudáveis a pessoas com doenças cardiovasculares, diabetes ou hipertensão. Essa diversidade, na verdade, reforça as descobertas, mostrando que os benefícios aparecem em diferentes populações e condições de saúde.

Analisando as doses efetivas, a intervenção média forneceu 586 miligramas de flavonoides totais por dia. Os estudos com chocolate amargo normalmente usaram cerca de 56 gramas (aproximadamente 60 gramas) de chocolate com 75% de cacau. Os estudos com chá forneceram cerca de 700 mililitros (aproximadamente três xícaras) por dia. Os estudos com maçã usaram cerca de 340 gramas, aproximadamente duas maçãs médias.

Os pesquisadores descobriram que os benefícios para a pressão arterial foram mais pronunciados em pessoas que mais precisavam deles.

Aqueles com pressão arterial normal apresentaram alterações mínimas, mas pessoas com leituras elevadas ou hipertensão diagnosticada apresentaram quedas significativas. Isso reflete o funcionamento dos medicamentos prescritos para pressão arterial; eles são mais eficazes em pessoas com leituras basais mais altas.

Eles também examinaram compostos isolados versus alimentos integrais. Estudos utilizando epicatequina purificada (o principal flavan-3-ol do cacau) ou EGCG (comum no chá verde) mostraram efeitos mais fracos do que estudos utilizando chocolate ou chá propriamente ditos.

Isso sugere que os benefícios advêm da interação complexa de compostos em alimentos integrais, não apenas de ingredientes ativos isolados.

A dilatação mediada por fluxo melhorou em cerca de 2%, em média. Isso pode parecer pouco, mas pesquisas mostraram que cada 1% de melhora nessa medida corresponde a uma redução de 10% no risco de doenças cardiovasculares.

Em todos os estudos, apenas 0,4% dos participantes relataram efeitos adversos, principalmente pequenas dores de estômago ou dores de cabeça que se resolveram espontaneamente. Muitos medicamentos, por outro lado, frequentemente apresentam efeitos colaterais significativos.

Atualmente, a Associação Americana do Coração (AHA) e organizações similares recomendam limitar o sódio, aumentar a atividade física e seguir padrões alimentares como a dieta mediterrânea para controlar a pressão arterial. Incluir ativamente alimentos específicos ricos em flavan-3-ol também pode ser igualmente importante.

“Embora não substitua medicamentos prescritos ou aconselhamento médico, incluir mais alimentos ricos em flavan-3-ol na rotina diária pode ser uma adição valiosa a um estilo de vida saudável, especialmente para pessoas com pressão arterial elevada. Essas são descobertas que, embora promissoras, exigem investigação contínua”, afirma o principal autor do estudo, Christian Heiss, da Universidade de Surrey, em comunicado.

Um quadradinho de chocolate amargo ou uma xícara de chá por dia custam muito menos do que a maioria dos medicamentos para pressão arterial. Para a pessoa média, aquela xícara de chá ou um pedaço de chocolate amargo diário pode ser uma das maneiras mais fáceis e prazerosas de promover a saúde cardiovascular. Lembre-se de escolher chocolate amargo com pelo menos 75% de cacau.

