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Recife Cardioped no Parque realiza a sua terceira edição no Parque da Jaqueira neste sábado (6) Evento gratuito e aberto ao público é voltado para famílias de crianças com cardiopatias congênitas

Com o tema "Você está convocado para fazer parte do time do coração!", a terceira edição do CardioPed no Parque será neste sábado (6), das 9h às 12h, no Parque da Jaqueira, na Zona Norte do Recife, com entrada gratuita e aberta ao público.

O evento é voltado para crianças com cardiopatias congênitas, suas famílias e toda a comunidade interessada em conhecer mais sobre a saúde cardiovascular infantil, tendo a proposta de promover um momento de convivência, acolhimento, lazer e conscientização.

Segundo a diretora do CardioPed Recife, Daniela Moser, a cardiopatia congênita é uma alteração na estrutura ou no funcionamento do coração presente desde o nascimento.

"Ela ocorre durante a formação do bebê ainda na gestação e pode variar desde alterações simples, que exigem apenas acompanhamento, até casos mais complexos que necessitam de cirurgia ou outros tratamentos", explica.



O momento também reforça uma mensagem importante de que muitas crianças cardiopatas podem crescer, brincar, estudar e construir uma vida com mais qualidade, autonomia e perspectivas para o futuro com os avanços da medicina, do diagnóstico precoce e do acompanhamento especializado.



Além de reunir pacientes, familiares e profissionais da saúde, o evento contará com atividades recreativas, atrações infantis, como Tio Bruninho e Ilana Ventura.

Evento convida famílias, pacientes, profissionais de saúde e toda a sociedade a participarem do momento | Foto: Catharina Rodrigues

A iniciativa ainda busca ampliar a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce, do acompanhamento contínuo e da cardiologia pediátrica especializada, áreas fundamentais para o desenvolvimento e a qualidade de vida desses pacientes.

"É uma oportunidade para famílias, profissionais de saúde e toda a comunidade se unirem em torno de uma causa importante: promover mais conhecimento, inclusão e qualidade de vida para crianças e adolescentes com cardiopatias congênitas", convida Daniela Moser.



CardioPed no Parque

Data: Sábado (6 de junho)

Hora: 9h às 12h

Local: Parque da Jaqueira – Recife (PE)

Evento gratuito e aberto ao público

Mais informações: Instagram @cardiopedrecife

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