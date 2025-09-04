A- A+

AGRESTE PRF apreende carga de R$ 1,8 milhão de cigarros paraguaios; suspeitos tentam fugir, mas são detidos Suspeitos estavam em caminhão-baú

Dois homens foram detidos ao transportar uma carga com cerca de 300 mil maços de cigarro paraguaio, em Gravatá, no Agreste de Pernambuco. Eles tentaram fugir, mas terminaram sendo alcançados por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e depois foram levados à delegacia.

Segundo a PRF, a carga é avaliada em R$ 1,8 milhão. Os suspeitos, de 27 e 34 anos, poderão responder pelo crime de contrabando, que prevê pena de dois a cinco anos de reclusão e multa.

O caso aconteceu na quarta-feira (3), durante fiscalização da PRF em Gravatá.

A polícia afirmou que os homens estavam em um caminhão-baú e transitavam em uma estrada de terra para tentar desviar da fiscalização.

"Ao avistar a PRF, o motorista e o passageiro desembaracam e correram para uma área de mata, mas foram alcançados pela equipe", explicou a corporação.

Quando os policiais abriram o compartimento de carga do caminhão, encontraram 600 caixas de cigarros paraguaios.

O produto é proibido de ser comercializado no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Os homens disseram ter saído do Rio Grande do Norte para entregar a carga no Agreste e na Região Metropolitana do Recife.

Por fim, eles foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana.

Veja também