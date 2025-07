Carga com 108 mil maços de cigarros de origem paraguaia é apreendida pela PRF em Agrestina

A- A+

Uma carga com 108 mil maços de cigarros contrabandeados foi apreendida durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-104, em Agrestina, no Agreste de Pernambuco.



A apreensão, que contou com o apoio do 4⁰ Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), aconteceu na noite da segunda-feira (7) e foi divulgada nesta quarta (9).



O material, de origem paraguaia, estava armazenado em um caminhão interceptado pelas equipes no quilômetro 85 da rodovia.



Segundo a PRF, o veículo foi abordado após sair da rodovia e acessar uma via local. Nele, estavam o motorista de 53 anos e um jovem de 19 anos.

Na fiscalização, foram encontradas 216 caixas, onde estavam distribuídos 108 mil maços de cigarros fabricados no Paraguai e sem documentação fiscal.



"Os ocupantes alegaram não saber a origem da carga e disseram ter sido contratados para deixar o veículo em um posto de combustíveis no Agreste pernambucano", afirmou a PRF.

Diante do flagrante, o caminhão, os dois ocupantes do caminhão e a carga foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Caruaru, também no Agreste.



A PRF informou que os homens podem responder pelo crime de contrabando.

