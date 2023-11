A- A+

Região Metropolitana do Recife Carga com 165 mil maços de cigarros contrabandeados, avaliada em R$ 500 mil, é apreendida na BR-101 Veículo foi apreendido na BR-101, em Igarassu

Uma carga com cerca de 165 mil maços de cigarros contrabandeados, avaliada em mais de R$ 500 mil, foi apreendida na BR-101, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a mercadoria estava sendo transportada em uma carreta que foi abordada pelos agentes, na tarde dessa terça-feira (7).



O motorista não obedeceu à ordem de parada dos policiais rodoviários, que passaram a acompanhar o veículo até o atendimento da ordem de estacionar.

Apreensão ocorreu nessa terça-feira (7). Foto: Divulgação/PRF

Segundo a corporação, antes mesmo dos procedimentos de vistoria do compartimento de carga, o motorista do veículo, de 33 anos, confessou que estava transportando cigarros.

"Eram dezenas de caixas do produto ilícito, que tem origem paraguaia e comercialização proibida no Brasil", disse a PRF.

O condutor, que não teve o nome divulgado, relatou aos policiais que pegou a carreta na divisa com a Paraíba e não sabia qual era o destino final, pois teria recebido apenas a orientação para seguir viagem até o Recife.



Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com o veículo e todo o cigarro apreendido, para a Delegacia da Polícia Federal, que investigará o contrabando.

