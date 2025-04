A- A+

Zona Sul Carga com 249 canetas de Mounjaro, avaliada em R$ 800 mil, é apreendida no Aeroporto do Recife Medicamento de uso controlado para diabetes e emagrecimento possui regras específicas de importação que exigem prescrição médica

Mais uma carga com 249 canetas do medicamento Mounjaro foi apreendida pela Receita Federal no Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul da Capital.



Avaliada em R$ 800 mil e vinda do Reino Unido, a carga foi identificada na noite dessa terça-feira (15), na bagagem de um passageiro, cujo nome e idade não foram divulgados.



O medicamento de uso controlado para diabetes e emagrecimento, possui regras específicas de importação que exigem prescrição médica.

Além disso, o transporte necessita ocorrer em condições adequadas para garantir a segurança e eficácia do produto.





As 249 canetas foram identificadas pela inspetoria da Receita Federal durante procedimento de fiscalização aduaneira.



Esta é a segunda apreensão do tipo em um intervalo de dois dias.



Na madrugada do último domingo (13), uma carga com 389 canetas de Mounjaro, avaliada em R$ 1 milhão, foi aprendida no Aeroporto do Recife.

À época, a Receita Federal destacou que os medicamentos foram transportados de forma irregular por um passageiro vindo do Reino Unido.



