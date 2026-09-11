Carga de 180 quilos de maconha avaliada em R$ 2,7 milhões é apreendida em imóvel de Abreu e Lima
Além do entorpecente, uma balança comercial também foi apreendida. Todo o material foi encaminhado à Delegacia de Paulista
Aproximadamente 180 quilos de maconha avaliados em quase R$ 3 milhões foram apreendidos pela Polícia Militar de Pernambuco em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife (RMR), nessa quinta-feira (10).
Segundo a corporação, agentes da Radiopatrulha realizavam rondas ostensivas no bairro Caetés III quando receberam informações sobre o armazenamento de entorpecentes em uma residência da área.
"Ao chegarem ao endereço, os policiais visualizaram um suspeito, que fugiu ao notar a aproximação do policiamento, mas deixou cair um tablete de maconha", afirmou a corporação.
Durante vistoria no imóvel, o efetivo localizou uma carga com aproximadamente 180 quilos de maconha, entre flores e material prensado, avaliada em cerca de R$ 2,7 milhões.
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Além do entorpecente, uma balança comercial também foi apreendida. Todo o material foi encaminhado à Delegacia de Paulista, na RMR, para a adoção de medidas legais.
O homem suspeito de armazenar a droga não foi encontrado e ninguém foi preso até o momento.