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Caetés

Carga de 232 kg de queijo sem refrigeração é apreendida no Agreste; motorista não tinha CNH

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carga havia saído de Venturosa, no Agreste, em direção a Palmares, na Zona da Mata Sul do estado

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Equipe encontrou barras de queijo no banco de trás, sem a refrigeração adequadaEquipe encontrou barras de queijo no banco de trás, sem a refrigeração adequada - Foto: PRF/Divulgação

Uma carga de 232 quilos de queijo sem refrigeração foi apreendida no interior de uma caminhonete conduzida por um motorista sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O caso aconteceu na BR-424, na cidade de Caetés, no Agreste de Pernambuco, nesta segunda-feira (14).

Carga foi apreendida durante fiscalização na BR-424, na cidade de Caetés | Foto: PRF/Divulgação

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carga havia saído de Venturosa, no Agreste, em direção a Palmares, na Zona da Mata Sul do estado.

A corporação realizava uma fiscalização na rodovia quando abordou uma caminhonete que transportava duas câmaras frias com mais de duas toneladas de queijo refrigerado.

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"Ao verificar o interior do veículo, a equipe encontrou barras de queijo no banco de trás, sem a refrigeração adequada", afirmou a PRF.

Ao consultar o documento do condutor, a equipe constatou que o motorista não possuía a CNH e que o reboque usado para transporte não estava licenciado.

"Foram emitidas autuações pelas irregularidades", ressaltou a corporação, que acionou a Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco (Adagro) para adotar as providências cabíveis.

Somente a carga refrigerada foi liberada para seguir viagem com um condutor habilitado.

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