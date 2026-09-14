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Caetés Carga de 232 kg de queijo sem refrigeração é apreendida no Agreste; motorista não tinha CNH Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carga havia saído de Venturosa, no Agreste, em direção a Palmares, na Zona da Mata Sul do estado

Uma carga de 232 quilos de queijo sem refrigeração foi apreendida no interior de uma caminhonete conduzida por um motorista sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH).



O caso aconteceu na BR-424, na cidade de Caetés, no Agreste de Pernambuco, nesta segunda-feira (14).

Carga foi apreendida durante fiscalização na BR-424, na cidade de Caetés | Foto: PRF/Divulgação

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carga havia saído de Venturosa, no Agreste, em direção a Palmares, na Zona da Mata Sul do estado.



A corporação realizava uma fiscalização na rodovia quando abordou uma caminhonete que transportava duas câmaras frias com mais de duas toneladas de queijo refrigerado.

"Ao verificar o interior do veículo, a equipe encontrou barras de queijo no banco de trás, sem a refrigeração adequada", afirmou a PRF.



Ao consultar o documento do condutor, a equipe constatou que o motorista não possuía a CNH e que o reboque usado para transporte não estava licenciado.



"Foram emitidas autuações pelas irregularidades", ressaltou a corporação, que acionou a Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco (Adagro) para adotar as providências cabíveis.



Somente a carga refrigerada foi liberada para seguir viagem com um condutor habilitado.

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