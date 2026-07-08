Carga de 700 kg de laticínios sem refrigeração é apreendida na BR-432, em Garanhuns
Flagrante aconteceu nessa terça-feira (7), durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal no quilômetro 93 da rodovia
Uma carga de 700 quilos de laticínios sem refrigeração foi apreendida na BR-432, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco.
A ação aconteceu nessa terça-feira (7), durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no quilômetro 93 da rodovia.
Ao abrir o compartimento de carga na carroceria do veículo, foram encontrados sacos plásticos contendo uma pasta derivada de leite.
Segundo a coorporação, os produto não possuíam nota fiscal ou registro em algum órgão regulador.
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O condutor, um homem de 26 anos, informou que saiu de São Bento do Una, também no Agreste e a cerca de 56 quilômetros do local da abordagem, e seguia para Quebrangulo, em Alagoas, onde faria a entrega da carga.
Após a apreensão, os produtos foram encaminhados à Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária (Adagro), que ficará responsável pela adoção das medidas legais cabíveis.