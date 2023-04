A- A+

Agreste Carga de 900 kg de queijo sem refrigeração e sem nota fiscal é apreendida em Garanhuns Mercadoria saiu de Nossa Senhora da Glória, em Sergipe, e seria revendida no Recife e em Caruaru, no Agreste

Uma carga de 900 kg de queijo mussarela transportada sem refrigeração e sem documentação fiscal, foi apreendida na BR-423, em Garanhuns, no Agreste, na noite de terça-feira (18).



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a mercadoria saiu de Nossa Senhora da Glória, em Sergipe, e seria revendida no Recife e em Caruaru, no Agreste.

As centenas de barras de queijo e alguns pacotes de mortadela estavam na caçamba de uma caminhonete, que faria percuso de 480 km até a capital. O veículo, ocupado por dois passageiros, foi parado durante uma fiscalização na via.

De acordo com a PFR, a caminhonete não tinha nenhum tipo de resfriamento necessário para a conservação dos produtos.

O motorista informou que havia adquirido o queijo no dia anterior e já estava há 8 horas em trânsito. Ele assumiu a propriedade da mercadoria e poderá responder por crime contra as relações de consumo.

A Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco (Adagro) foi acionada, para realizar os procedimentos cabíveis.

