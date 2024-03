Carga de celulares, relógios e perfumes é apreendida sem nota fiscal na BR-101, em Igarassu

A- A+

Uma carga de celulares, relógios, perfumes e uma caixa de som sem nota fiscal, avaliada em R$ 30 mil, foi apreendida, nesta quarta-feira (27), na BR-101, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o flagrante foi realizado durante abordagem a um caminhão carregado com vinagre, ocupado por três pessoas.



Policiais do Comando de Operações Especializadas realizavam uma ação de combate ao crime na rodovia, quando deram ordem de parada ao veículo.

Ao abrir o compartimento baú do caminhão, foi encontrada uma caixa com 24 celulares, cinco relógios, dois perfumes e uma caixa de som. Os produtos, avaliados em cerca de R$ 30 mil, estavam sem documento fiscal.



Segundo a PRF, o motorista informou que havia saído da Bahia e seguia em direção à Paraíba. Ele foi encaminhado com os passageiros à Delegacia de Polícia Judiciária.

Veja também

IMIGRAÇÃO Tribunal nos EUA mantém suspensão de lei anti-imigração do Texas