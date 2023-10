A- A+

Uma carga com 420 mil maços de cigarro contrabandeados, avaliada em cerca de R$ 1,5 milhão, foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-407, em Juazeiro, no Sertão da Bahia.



A apreensão ocorreu nessa segunda-feira (16). A mercadoria, de origem paraguaia, estava em um caminhão que transitava pela rodovia.

Prisão ocorreu na BR-407, em Juazeiro. Foto: Divulgação/PRF

De acordo com a PRF, agentes do Grupo de Patrulhamento Tático da corporação avistaram o veículo circulando "sem os devidos cuidados" e deram ordem de parada ao motorista, que desobedeceu e acelerou o caminhão.

Após iniciado acompanhamento pela rodovia, o condutor do caminhão trancou a viatura da PRF, desceu do veículo correndo, pulou o muro de uma casa para tentar fugir, mas foi alcançado pela equipe.



Durante abordagem, o motorista admitiu que estava transportando cigarro contrabandeado. Ele foi encaminhado junto com o veículo à Delegacia de Polícia Federal em Juazeiro.



Segundo a PRF, o homem poderá responder por contrabando, com pena prevista de 2 a 5 anos de reclusão.

