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Pernambuco Carga de cigarro paraguaio avaliada em R$1 milhão é apreendida pela PRF em São Caetano, no Agreste A comercialização de cigarros de origem paraguaia no Brasil é proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

Uma carga de cigarros avaliada em R$1 milhão foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em São Caetano, no Agreste pernambucano. Ao todo, estavam sendo transportados 250 mil maços de cigarro de origem paraguaia.

A mercadoria era transportada em um caminhão baú, que foi abordado pela fiscalização de policiais na BR-232. Com placas do Mercosul, o veículo chamou atenção.

Na abordagem, o motorista entrou em contradição sobre a viagem e chamou a atenção dos policiais, que realizaram uma verificação até localizar caixas do cigarro no compartimento de carga do veículo.

O motorista disse que havia pego a carga na Bahia e a entregaria no Recife. O cigarro paraguaio é proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de ser comercializado no Brasil.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal de Caruaru junto com a carga. Ele poderá responder por contrabando, que prevê pena de dois a cinco anos de reclusão.

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