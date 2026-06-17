Carga de conhaque sem nota fiscal, avaliada em mais de R$ 500 mil, é apreendida em Serra Talhada
O flagrante foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e ocorreu na noite dessa terça-feira (16), durante uma fiscalização
Uma carga de conhaque, avaliada em mais de meio milhão de reais, transportada sem nota fiscal, foi apreendida na BR-232, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.
O flagrante foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e ocorreu na noite dessa terça-feira (16), durante uma fiscalização.
Segundo a corporação, agentes deram ordem de parada a um caminhão coberto por lonas.
Ao abrir o compartimento de carga do veículo, foram encontradas 2.400 caixas de conhaque, com 12 garrafas do produto em cada uma delas.
Leia também
• Encontro de Brechós realiza edição especial de São João no Recife; confira a programação
• Protesto: moradores de Jardim Uchôa bloqueiam trânsito na Avenida Recife
• Recife sedia evento sobre o uso da IA no mercado de trabalho
"Ao todo foram apreendidos 25,9 mil litros da bebida", informou a PRF, destacando que a mercadoria saiu de São Paulo e seguiria para Custódia, no Sertão pernambucano.
O caminhão foi conduzido ao pátio da PRF para ser encaminhado à Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz), que adotará os procedimentos legais.
"Adquirir bebidas sem nota fiscal representa um grave risco à saúde do consumidor. Esses produtos podem vir do mercado clandestino e conter metanol ou outra substância que coloque em risco a vida das pessoas", alertou a PRF.