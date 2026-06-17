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Sertão Carga de conhaque sem nota fiscal, avaliada em mais de R$ 500 mil, é apreendida em Serra Talhada O flagrante foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e ocorreu na noite dessa terça-feira (16), durante uma fiscalização

Uma carga de conhaque, avaliada em mais de meio milhão de reais, transportada sem nota fiscal, foi apreendida na BR-232, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.



O flagrante foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e ocorreu na noite dessa terça-feira (16), durante uma fiscalização.



Segundo a corporação, agentes deram ordem de parada a um caminhão coberto por lonas.

Caminhão seguiria para Custódia, no Sertão pernambucano | Foto: PRF/Divulgação

Ao abrir o compartimento de carga do veículo, foram encontradas 2.400 caixas de conhaque, com 12 garrafas do produto em cada uma delas.

"Ao todo foram apreendidos 25,9 mil litros da bebida", informou a PRF, destacando que a mercadoria saiu de São Paulo e seguiria para Custódia, no Sertão pernambucano.



O caminhão foi conduzido ao pátio da PRF para ser encaminhado à Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz), que adotará os procedimentos legais.



"Adquirir bebidas sem nota fiscal representa um grave risco à saúde do consumidor. Esses produtos podem vir do mercado clandestino e conter metanol ou outra substância que coloque em risco a vida das pessoas", alertou a PRF.

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