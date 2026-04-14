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Receita Federal Carga de perfumes importados avaliada em cerca de R$ 75 mil é apreendida no Aeroporto do Recife Apreensão aconteceu nessa segunda-feira (13), durante uma fiscalização de rotina realizada pela Receita Federal em ação conjunta com a Polícia Federal

Uma carga de perfumes importados avaliada em US$ 15 mil, o equivalente a cerca de R$ 75 mil, foi apreendida no Aeroporto Internacional do Recife, na Zona Sul da capital pernambucana.



A apreensão aconteceu nessa segunda-feira (13), durante uma fiscalização de rotina realizada pela Receita Federal em ação conjunta com a Polícia Federal.



Foi identificada uma grande quantidade de produtos sendo transportada por um passageiro que havia embarcado em Campo Grande (MS) e tinha o Recife como destino final.

"O responsável pela mercadoria não apresentou nota fiscal nem documentação que comprovasse a importação regular dos produtos. Diante da irregularidade, foi lavrado termo de retenção de bens", afirmou a Receita Federal.

Caso a regularidade do transporte e da importação não seja comprovada ao final do processo administrativo, os itens apreendidos poderão ser destinados a leilão.



Segundo a Receita, a fiscalização busca combater a entrada irregular de mercadorias no país, garantir a concorrência leal e proteger a sociedade.

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