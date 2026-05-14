A- A+

Garanhuns Carga de queijo, coalhada e manteiga sem refrigeração, armazenada em baldes, é apreendida na BR-423 Produtos não tinham registro nos órgãos que regulam a produção de laticínios

Uma carga com 310 quilos de lacticínios sem refrigeração, armazenada em baldes, foi apreendida na BR-423, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco.



A apreensão ocorreu nessa quarta-feira (13), durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Carga com 310 quilos de lacticínios sem refrigeração, armazenada em baldes, foi apreendida na BR-423 | Foto: PRF/Divulgação

Durante abordagem, os agentes verificaram que a caminhonete transportava 144 Kg de queijo de manteiga em barras, 90 kg de manteiga em pasta e 76 Kg de coalhada em um tambor sem refrigeração.

"Além de não possuir documentação fiscal, os produtos não tinham registro nos órgãos que regulam a produção de laticínios. A Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária (Adagro) foi acionada para adotar os procedimentos legais", detalhou a PRF.



O motorista do veículo, um idoso de 66 anos, informou que pegou a mercadoria no Distrito de Rainha Isabel, em Bom Conselho, no Agreste, e entregaria em Cachoeirinha, também no Agreste, cidades distantes cerca de 120 quilômetros uma da outra.

Veja também