Carga de queijo, coalhada e manteiga sem refrigeração, armazenada em baldes, é apreendida na BR-423
Produtos não tinham registro nos órgãos que regulam a produção de laticínios
Uma carga com 310 quilos de lacticínios sem refrigeração, armazenada em baldes, foi apreendida na BR-423, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco.
A apreensão ocorreu nessa quarta-feira (13), durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Durante abordagem, os agentes verificaram que a caminhonete transportava 144 Kg de queijo de manteiga em barras, 90 kg de manteiga em pasta e 76 Kg de coalhada em um tambor sem refrigeração.
Leia também
• Em pauta para regulamentação, patinetes elétricos foram usados em mais de 126 mil viagens
• "Djavan, o Musical - Vidas pra Contar" aporta no Recife neste fim de semana
• Carreta da Infância Segura percorrerá o Centro do Recife nesta sexta-feira (15)
"Além de não possuir documentação fiscal, os produtos não tinham registro nos órgãos que regulam a produção de laticínios. A Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária (Adagro) foi acionada para adotar os procedimentos legais", detalhou a PRF.
O motorista do veículo, um idoso de 66 anos, informou que pegou a mercadoria no Distrito de Rainha Isabel, em Bom Conselho, no Agreste, e entregaria em Cachoeirinha, também no Agreste, cidades distantes cerca de 120 quilômetros uma da outra.