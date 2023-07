A- A+

Região Metropolitana do Recife Carga ilegal de madeira é apreendida em caminhão no bairro de Caetés, em Abreu e Lima Motorista do caminhão não apresentou documentação para transportar o material, infringindo o artigo 46 da Lei 9.605/98

Um caminhão com carga ilegal de madeira foi apreendido, na noite dessa terça-feira (11), no bairro de Caetés, em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife (RMR).



De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), agentes da Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente (Cipoma) realizavam uma operação na área quando avistaram o veículo nas proximidades da Estação Ecológica da área.



Durante abordagem, foi constatada uma carga de aproximadamente 40 m³ de madeira nativa da Mata Atlântica.

A PM informou que o motorista do caminhão não apresentou documentação para transportar o material, infringindo o artigo 46 da Lei 9.605/98.





O caminhão, o condutor e um segundo homem, que se apresentou como dono da madeira, foram encaminhados para a Delegacia de Paulista, também na RMR, para adoção das medidas cabíveis.

