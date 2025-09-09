A- A+

CRIME Carga ilegal de madeira é apreendida na BR-232, em Jaboatão dos Guararapes Condutor não possuía autorização ambiental ou licença válida para o transporte, contrariando o artigo 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98

Policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) apreenderam, na noite dessa segunda-feira (8), uma carga ilegal de madeira às margens da BR-232, em Vargem Fria, Jaboatão dos Guararapes.

O efetivo foi acionado para averiguar o desmatamento de uma área próxima a um condomínio da região. A corporação informou que ao fazer a fiscalização identificou um caminhão F-14.000, com aproximadamente 25m³ de lenha de diversas espécies.

O condutor não possuía autorização ambiental ou licença válida para o transporte, contrariando o artigo 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98.

O material e o veículo foram apreendidos e conduzidos ao pátio do CPRH – Agência Estadual de Meio Ambiente, que posteriormente catalogará o material, fará as medições de toda madeira, lavrando o auto de infração e aplicando a multa correspondente.



